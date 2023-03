imago / MediaPunch

Tom Vilsack, US-amerikanischer Landwirtschaftsminister.

WASHINGTON Das US-amerikanische Landwirtschaftsministerium (USDA) will eine neue freiwillige Kennzeichnung von Fleisch-, Geflügel- und Eiprodukten mit der Angabe „Made in the USA“ einführen.

Laut USDA-Angaben soll diese Angabe aber nur bei Produkten verwendet werden dürfen, wenn sie von Tieren stammen, die in den Vereinigten Staaten g