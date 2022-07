Hygienemängel: Madenbefall bei Haxen Reichert

FRANKFURT Das Ordnungsamt der Stadt Frankfurt am Main stellt 800 Kilogramm Dry Aged-Beef sicher und ordnet die Vernichtung an.

Die Lebensmittelkontrolleure des Frankfurter Ordnungsamts haben am vergangenen Mittwoch trockengereiftes Rindfleisch in der Metzgerei Haxen Reichert im Stadtteil Höchst genauer unter die Lupe genommen. „Das, was die Lebensmittelkontrolleure dabei entdeckten, verdirbt nicht nur Verbraucherinnen und Verbrauchern die Lust auf schmackhafte Grillsteaks – es sind Bilder, die selbst für gestandene Bedienstete nicht alltäglich sind“, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt. Rund 800 Kilogramm Fleisch waren von Fliegenlarven befallen und müssen vernichtet werden.



„Das ist für uns natürlich sehr misslich“, sagte Inhaber Thomas Reichert auf Anfrage des Hessischen Rundfunks (hr), wie das Portal hessenschau.de meldete. Der Metzgermeister, der zugleich Obermeister der Fleischerinnung Frankfurt-Darmstadt-Offenbach ist, macht demzufolge Lücken in der Kühlkette auf dem Transport für den Befall mit Ungeziefer verantwortlich. „So etwas kann man leider nie ausschließen“, betonte Reichert gegenüber dem hr. Von außen sei es dem Fleisch nicht anzusehen gewesen.

Schließung im Juni angeordnet

Reiner Fleisch-Preis: 18.000 Euro

Gleichwohl war das nicht die erste Beanstandung der Behörde bei Haxen Reichert. Bereits am 29. Juni 2022 fand dem Ordnungsamt zufolge eine Plankontrolle der Metzgerei statt, bei der „augenscheinlich verdorbenes Dry Aged-Roastbeef“ vorgefunden wurde. Der betroffene und zum Verkauf bestimmte Rinderrücken erschien den Kontrolleuren damit nicht sicher und „definitiv nicht zum Verzehr geeignet“, so dass er umgehend sichergestellt wurde. „Zusätzlich wurde wegen allgemein unhygienischer Zustände und Mäusebefalls die amtliche Schließung der Metzgerei angeordnet“, heißt es.Bei einer Nachkontrolle am 1. Juli konnte der fleischerhandwerkliche Betrieb nach Behebung der Hygieniemängel und des Mäusebefalls wieder öffnen und das zum Verkauf stehende Dry Aged-Beef wurde abermals untersucht. Hierbei fand das Ordnungsamt einen akuten Befall mit Fliegenlarven in den Rinderrücken, stellte insgesamt 39 Rinderrücken sicher und nahm Proben.Die durch das Hessische Landeslabor beanstandete Fleischprobe habe letztlich dazu geführt, dass der Betrieb ein weiteres Mal kontrolliert werden musste. Im Beisein des Betriebsinhabers seien zehn der sichergestellten Rinderrücken geöffnet und ein „erhebliches Aufkommen an Fliegenlarven“ festgestellt worden.Die insgesamt 38 verbliebenen und bereits sichergestellten Rinderrücken – insgesamt rund 800 Kilogramm Fleisch – werden nun auf Kosten der Metzgerei entsorgt. „Wir haben daraufhin sofort entschieden, dass die komplette Charge weg muss“, erklärte Reichert im Gespräch mit hessenschau.de . Allein den Wert des trockengereiften Fleischs beziffert der Meister auf rund 18.000 Euro. Die Überwachungsbehörde leitete gegen Reichert ein Ordnungswidrigkeitenverfahren ein.Für eine amtliche Betriebsschließung reichte die alleinige Feststellung des nicht verzehr- und verkehrsfähigen Fleischs nicht aus, „da die hygienischen Zustände im Betrieb ansonsten beanstandungsfrei waren“, wie es in der Pressemitteilung der Stadt heißt. Eine Gefahr für Verbraucher war laut Ordnungsamt wegen der rechtzeitigen Sicherstellung des Charge ebenfalls nicht gegeben. Die Behörde kündigte an, das Unternehmen nun engmaschiger zu kontrollieren.