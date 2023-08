BREMEN Zentraler Bestandteil der Lebensmittelsicherheitskultur ist die Verpflichtung zur sicheren Produktion von Lebensmitteln, sowie die Gewährleistung zur aktiven Umsetzung und Kontrolle der hygienischen Lebensmittelsicherheit im laufenden Prozess.

wo Keime auftreten und wie diese auch durch das Klima begünstigt werden,

wie Keime über die Luft und über Prozesswege in das Produktionsumfeld und auf das Produkt gelangen können,

wie mit geeigneten Maßnahmen hygienische Risiken schon bei deren Entstehung lokal minimiert werden können und

welche Maßnahmen sofort, mittelfristig und langfristig zu einer deutlich erhöhten Lebensmittelsicherheit führen und Kosten nachhaltig senken.

Das Lufthygienemanagement ist dabei ein wichtiger Bestandteil. Bei der Betrachtung der einzelnen Prozessbereiche ergeben sich bei der kybernetischen Messdatenerfassung Hinweise darauf,Durch eine gezielte Hygieneanalyse des Prozessumfeldes linear zum Produktionsablauf, lassen sich die Risikopotenziale transparent darstellen und sicher bewerten. Auch die Prozessumfeldtechnik wie Lüftungsanlagen, Umluftkühlaggregate und die Druckluftversorgung sind Ansatzpunkte und potenzielle Risikofaktoren.Die vorherrschenden Luftströmungen sind geeignete Indikatoren um zu beurteilen, ob und wie sich innere Lasten wie Keime im Prozessfeld auswirken. Die Luft, die Produkt und Oberflächen berührt, hat einen wesentlichen Einfluss auf das hygienische Risiko. Aber auch die feuchteintensiven Reinigungs- und Desinfektionsaufwendungen sind eine Ursache dafür, dass der Raum vor dem neuen Produktionslauf nicht ausreichend abtrocknen kann. Hier gibt es neue Ansätze, die sichere Umfelddesinfektion mit deutlich weniger Feuchtigkeit durchzuführen, was das Kondensatproblem im Raum signifikant reduziert.Zur transparenten Maßnahmendarstellung und besseren Kontrolle, wird das Prozessumfeld in die Bereiche Luft- und Hygienemanagement aufgeteilt. In vielen Betrieben werden in Verarbeitungsbereichen, wie Schneiden und Verpacken, Raumtemperaturen gefahren, die deutlich unterhalb der definierten Mindesttemperaturen liegen. Ein Grund dafür ist die Angst vor pathogenen Keimen, die jedoch mit neuen Hygienetechnologien wie der alternativen Hygienetechnologie (z.B. food-protect), sicher und nachhaltig abgesichert werden kann.Weitere Ansatzpunkte im Luftmanagement zur Erhöhung der Umfeldhygiene und Kostenreduzierung sind angepasste Lüftungsanlagen wie die Umluftkühlung bzw. Luftverteilung durch neue hygienische Aggregate. Aber auch die Druckluft ist ein wesentlicher Bestandteil des Luftmanagements und wird in die Betrachtungen zur Lebensmittelsicherheitskultur einbezogen.Eine technische Maßnahme zur Erhöhung der Umfeldhygiene und der Energieeinsparungen kann z.B. die Umstellung der alten, nicht ausreichend hygienischen auf neuartige Umluftkühlgeräte in hygienischer Ausführung mit Innenreinigungsfunktion und Induktivluftströmung sein, wie beispielsweise die Baureihe ESJET von Just in Air. In diesem Umluftaggregat sind rotierenden Reinigungsdüsen eingebaut, die den Reinigungsprozess automatisieren. Weiter kann der ESJET zur alternativen Entkeimung mit Zweistoffdüsen ausgestattet werden. Eine Stoß- bzw. Unterhaltsentkeimung des Raumes mit der alternativen Entkeimung über das Umluftkühlaggregat ist somit möglich und kann automatisiert werden.Als erster Schritt einer aussagekräftigen Prozessumfeldbewertung zur gezielten Prozessumfeldoptimierung, sollte in jedem Betrieb eine hygieneklimatische Prozessumfeldanalyse im laufenden Prozess durchgeführt werden. Daraufhin können über funktionale Lastenhefte die notwendigen Optimierungsmaßnahmen definiert und nach Priorität eingestuft werden. Nach Durchführung umfeldverbessernder Maßnahmen, können an den Messpunkten Veränderungen direkt erfasst und bewertet werden. Durch Abstimmung der Maßnahmen lassen sich neben der hygieneklimatischen Optimierung auch langfristig Prozess- und Energiekosten reduzieren. Selbst bauliche Sanierungsnotwendigkeiten können nach der Optimierung in längeren Abständen veranschlagt werden.Weblink zu Just in Air