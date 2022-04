IFFA 2022: Kompetenz und Spezialisierung

FRANKFURT Die IFFA bietet Handwerkern als Plattform für Innovationen einen Marktüberblick und praxisnahe Veranstaltungen.

Die Fleischer sind in Investitionslaune: Die Umsätze in den Pandemiejahren waren gut. „Das Fleischerhandwerk hat gut verdient, jetzt wollen wir investieren“, sagt der Präsident des Deutschen Fleischer-Verbands (DFV), Herbert Dohrmann, zur anstehenden IFFA. Wer im Fleischerhandwerk erfolgreich ist, kombiniere seine Kompetenz für Fleisch und Wurst inzwischen mit einer sinnvollen Spezialisierung und höre auf die Verbraucher: „Wir im Fleischerhandwerk sind sehr vielfältig aufgestellt, also brauchen wir auch vielfältige Antworten“, so Dohrmann.



Die verspricht die IFFA auch in diesem Jahr. Die Metzger erwarten „starke Ideen fürs Handwerk“ in Frankfurt, die Palette reiche von innovativer Technik über Inspiration beim Ladenbau bis hin zu den Trends bei Gewürzen und Zutaten. Die Messe verschafft dem Fleischerhandwerk den Marktüberblick und ist die Neuheitenplattform für anstehende Investitionen, betont auch Dr. Reinhard von Stoutz vom DFV: „Diese Messe bietet einen hervorragenden Rahmen für Gespräche mit Anbietern, auch mit Maschinenherstellern, um unter Fachleuten Problemlösungen zu diskutieren. Einen derart kompakten Überblick über Ausstattungen, Technologien, Märkte und Erfahrungen gibt es nur bei einer großen Messe wie der IFFA. Das ist eine gute Chance, das für sich Passende anzuschauen, um sich noch besser aufzustellen und für die Zukunft zu rüsten.“



Erstmals präsentiert die Fachmesse neben ihrem Fokus auf Fleisch auch Prozesstechnik und Zutaten für Fleischersatzprodukte und zellbasiertes Fleisch. „Um die Welt in Zukunft nachhaltig ernähren zu können, sind die sogenannten Fleischersatzproteine enorm wichtig. Mit Sicherheit werden daher Anbieter und Verarbeiter dieser Produkte zunehmen, vielleicht auch vereinzelt in Betrieben des Fleischerhandwerks. Obgleich das Fleischerhandwerk – und das ist meine persönliche Meinung – seine Stärke aus seiner ausgesprochenen Fleischkompetenz zieht, finde ich es wichtig, sich über Fleischersatzproteine zu informieren, diesen Markt zu beobachten und zu kennen“, erläutert von Stoutz.



Wie das genau aussieht, kann man sich in der IFFA Factory anschauen, die eine echte Produktionslinie nachbildet. Dort wird täglich live vegane und fleischliche Bratwurst hergestellt. Experten erklären die Verarbeitungsmethoden und geben Auskunft über Rezepte, Zutaten und Verfahren. Neues können Besucher auch bei den geführten Rundgängen zu ausgesuchten Ausstellern entdecken. Jede der „Discovery Tours“ konzentriert sich auf ein Fachthema: Zur Auswahl stehen Verpackungstrends, Prozessinnovationen, Fleischalternativen, Zutaten oder auch „Trends im Fleischerhandwerk“ (präsentiert vom DFV).



Produktinspiration von den Besten bieten wieder die Internationalen Produktwettbewerbe und die Leistungswettbewerbe für die Jugend des DFV. Die Nationalmannschaft des Fleischerhandwerks wird vertreten sein, und es gibt spannende Einblicke in der Sonderschau „Handwerkskunst – Kunst im Handwerk“.

VDMA: Zuwachs mit wenig Aussagekraft

Der Maschinenbau spürt die Auswirkungen des Kriegs inzwischen deutlich. „Obwohl die Ausfuhrverbote von Technologie den Maschinenbau direkt und das Kohleembargo unsere Branche indirekt belasten werden, unterstützt der VDMA die neuen Maßnahmen ebenso wie die von der EU schon zuvor beschlossenen Sanktionen. Bevölkerung und Industrie müssen davon ausgehen, dass es zu weiteren Eskalationen und damit auch zu weiteren Sanktionen kommen kann“, sagt Karl Haeusgen, Präsident des Verbands Deutscher Maschinen- und Anlagenbau ( VDMA ).Gerade gehe beispielsweise der Nickelpreis „durch die Decke“, wie es Klaus Schröter, Vorsitzender der Fachabteilung Fleischverarbeitungsmaschinen im VDMA und Vorsitzender des IFFA-Beirats, ausdrückt. Nickel ist ein wichtiger Bestandteil des für die Fleischerei- und Verpackungsmaschinen verwendeten Edelstahls. Mit ein Grund für den Preisauftrieb seien auch die – schon durch die Pandemie – gestörten globalen Lieferketten. Hinzu komme die schlechte Verfügbarkeit mancher Rohstoffe und Bauteile.Die Nahrungsmittel- und Verpackungsmaschinen konnten 2021 nach vorläufigen Daten des Statistischen Bundesamts um sechs Prozent auf knapp 15 Milliarden Euro zulegen. Damit erreicht der Branchenumsatz des viertgrößten Maschinenbaufachzweig fast wieder das Vorkrisenniveau von 2019. Doch lassen sich aufgrund der Lieferschwierigkeiten nicht alle Aufträge auch tatsächlich umsetzen, erläutert Schröter. Darum haben Zahlen aktuell keine Aussagekraft.Der VDMA wird auf der IFFA an seinem Stand zusammen mit Fraunhofer IVV Zukunftsthemen und -lösungen präsentieren. Vorgestellt wird ein virtueller Reinigungsassistent für die sichere und effiziente manuelle Reinigung mit Hilfe von sogenannten Augmented-Reality-Technologie. Zweiter Schwerpunkt sind alternative Proteine: Im Mittelpunkt stehen Verfahren zur vollautomatisierten Insektenproteinproduktion sowie pflanzenbasierter Proteine.

afz Akademie vor Ort

Die afz akademie goes IFFA! Die afz veranstaltet am Samstag, den 14. Mai 2022, von 9:30 bis 15:30 Uhr, ihre afz Akademie vor Ort auf der IFFA. Unternehmensberater Fritz Gempel stellt „Drei Gewinner-Strategien“ für das Fleischerhandwerk vor. Die Psychologin Christine Kästel von der Fleischerei Kohl-Kramer-Kästel erläutert, wie Mitarbeiterbindung in einer handwerklichen Fleischerei funktioniert. Jan Edlich, Geschäftsführer der Metzgerei Geiger, zeigt auf, wie Cross-Selling und gastronomische Events den Verkauf an der Theke fördern. Bernd Müller von den Kraftsdorfer Salamispezialitäten erläutert, wie der Metzger ins Liefergeschäft mit den Supermärkten kommen kann. Metzgermeister und Fleischsommelier Philipp Sontag führt aus, wie man dem Kunden mit dem Wissen um Zartheit einfach und direkt die Zubereitung erklärt. Nach dem Mittagessen geht es auf geführte VIP-Touren über die IFFA. Ein reguläres Ticket kostet 199 Euro, das Ticket für Abonnenten der afz oder Fleischwirtschaft 149 Euro, jeweils inklusive IFFA-Eintrittskarte und zzgl. 19 Prozent MwSt.

Buchvorstellung: Der smarte Metzger

Digitale Tools & Strategien und die damit verbundenen Kommunikationsaufgaben für das Foodhandwerk sind das Thema des neuen dfv-Fachbuchs „Der smarte Metzger“ von afz-Redakteurin Sybille Roemer. Das Buch wird am Mittwoch, 18. Mai, 16:00 Uhr, von der Autorin und Ihrem Co-Autor am Stand der afz vorgestellt. Es besteht die Möglichkeit, dort miteinander in Kontakt zu kommen und den Messetag bei einem gemeinsamen Metzgerbier smart zu beschließen. (Halle 12.0, C21)

IFFA 2022 auf einen Blick

IFFA in Zeiten von Corona

Samstag, 14. Mai bis Donnerstag, 19. Mai, Digital Extension: 14. Mai bis 31. MaiMesse FrankfurtTäglich von 9:00 bis 18:00 Uhr, am 19. Mai bis 17:00 UhrTageskarte 25 Euro, Dauerkarte 50 Euro. Erm. Tageskarte (Studierende und Fachschüler) 12 Euro. IFFA Digital Extension kostenfreikeine coronabedingten Beschränkungen.Seit dem 2. April 2022 gilt in Frankfurt am Main die Coronavirus-Basisschutzverordnung des Landes Hessen, die keinerlei Beschränkungen mehr für Veranstaltungen vorsieht. Die Messe Frankfurt hat – um alle Gäste, Teilnehmer, Veranstalter, Servicepartner und auch das eigene Personal zu schützen – den Betrieb entsprechend der aktuellen Situation angepasst. Daher werden die Lüftungsanlagen mit einem hohen Frischluftanteil betrieben, der dennoch energetischen Vorgaben gerecht wird. Angepasste Reinigungsintervalle und Desinfektionsmittelspender schaffen zusätzliche Sicherheit. Die Veranstalterin empfiehlt, Gedrängesituationen nach Möglichkeit zu meiden oder situativ eine medizinische Maske zu tragen. Zudem minimiere man das Risiko für sich und andere durch eine vorsorgliche und regelmäßige Selbsttestung auf das Coronavirus. Die aktuelle Arbeitsschutzverordnung sieht vor, dass der jeweilige Arbeitgeber im Rahmen einer Gefährdungsbeurteilung Maßnahmen für die individuellen Arbeitssituationen seiner Mitarbeiter festlegt. Dies gilt auch für alle Veranstaltungen sowie deren Auf- und Abbau.