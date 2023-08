MÜNCHEN Die Aussichten der Unternehmen verschlechtern sich weiter. Das Ifo-Geschäftsklima fällt so tief wie zuletzt im Oktober vergangenen Jahres.

Konjunktureller Wendepunkt

Ifo-Geschäftsklima: Die Methodik Das Ifo-Geschäftsklima basiert auf rund 9.000 monatlichen Meldungen von Unternehmen des verarbeitenden Gewerbes, des Dienstleistungssektors, des Handels und des Bauhauptgewerbes. Die Zahl schwankt monatlich leicht. Im Gastgewerbe nahmen seit Anfang 2022 jeden Monat etwa zwischen 120 und 140 Unternehmen der Hotellerie teil und 50 bis 70 Unternehmen, die der Gastronomie zugerechnet werden.



Die Unternehmen werden gebeten, ihre gegenwärtige Geschäftslage zu beurteilen und ihre Erwartungen für die nächsten sechs Monate mitzuteilen. Sie können ihre Lage mit "gut", "befriedigend" oder "schlecht" und ihre Geschäftserwartungen für die nächsten sechs Monate als "günstiger", "gleich bleibend" oder "ungünstiger" kennzeichnen.



Der Saldowert der gegenwärtigen Geschäftslage ist die Differenz der Prozentanteile der Antworten "gut" und "schlecht" , der Saldowert der Erwartungen ist die Differenz der Prozentanteile der Antworten "günstiger" und "ungünstiger" . Das Geschäftsklima ist ein transformierter Mittelwert aus den Salden der Geschäftslage und der Erwartungen.



Das Ifo Institut gibt die Werte für Untersektoren (z.b. Dienstleistungen oder eben Gastgewerbe) als saisonbereinigte Saldenwerte an, den Geschäftsklimaindex für die gesamte Wirtschaft dagegen als Indexwert. Zur Berechnung des Indexwerts werden die transformierten Salden jeweils auf den Durchschnitt des Jahres 2015 normiert. Dadurch erklären sich Unterschiede in den absoluten Zahlenwerten.

Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft hat sich im August weiter verschlechtert. Das Ifo-Geschäftsklima fiel zum Vormonat um 1,7 Punkte auf 85,7 Zähler, wie das Ifo-Institut am Freitag in München mitteilte. Es ist der vierte Rückgang in Folge und der tiefste Stand seit Oktober 2022.Imist der Geschäftsklimaindex gefallen. Die Unternehmen waren insbesondere mit den laufenden Geschäften weniger zufrieden. Der entsprechende Indikator rutschte erstmals seit Oktober 2020 in den negativen Bereich. Die Erwartungen blieben merklich pessimistisch. Die Unternehmen klagten über immer weniger Neuaufträge.Imhat sich das Geschäftsklima merklich abgekühlt. Die Dienstleister waren deutlich weniger zufrieden mit der aktuellen Geschäftslage. Sie erwarten zudem eine weitere Eintrübung. Die Schwäche der Industrie zieht auch Transport und Logistik nach unten.Imist der Index ebenfalls gesunken. Die Händler beurteilten ihre aktuelle Lage deutlich negativer. Auch der Ausblick verdüsterte sich weiter.Bereits nach drei Rückgängen des Ifo-Index in Folge sprechen Ökonomen von einemAnalysten hatten für August einen Rückgang beim wichtigsten deutschen Konjunkturbarometer erwartet und waren von einem Indexstand von 86,8 Punkten ausgegangen."Die Durststrecke der deutschen Wirtschaft verlängert sich", kommentiertedas Ergebnis der Umfrage unter etwa 9.000 Unternehmen. Die aktuelle Lage wurde deutlich schlechter bewertet, die künftigen Geschäftsaussichten fielen ebenfalls schwächer aus. Das Geschäftsklima trübte sich in allen betrachteten Bereichen ein, und im Bauhauptgewerbe setzte der Indikator seine Talfahrt fort.