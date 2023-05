FRANKFURT Zum 1. Juni 2023 tritt Renate Kühlcke in den Ruhestand. Nach 40 Jahren und sechs Monaten verabschieden wir unsere Kollegin und können es kaum fassen. Vielleicht, weil sie immer da war.

Die norddeutsche Kühlcke zog es nach der Schule im Jahr 1977 zum Studium der Ernährungswissenschaften an die Justus-Liebig-Universität nach Gießen. Dass Fleisch ein wertvolles Lebensmittel ist, war der Niedersächsin aus Spaden bei Bremerhaven wohl von Kindesbeinen an klar. Schließlich ist die Agrarwirtschaft ein wichtiger Wirtschaftsfaktor – nicht nur zwischen Elbe und Weser.Als Ökotrophologie-Studentin musste sie damals bereits ihr Interesse an den Lebensmitteln tierischen Ursprungs verteidigen, wie sie berichtet. „Fleisch hatte es nie leicht“, erklärt sie dem beruflichen Nachwuchs auch heute gern.Als frischgebackene Ernährungswissenschaftlerin trat Renate Kühlcke im November des Jahres 1982 ein Volontariat bei der afz an und blieb – seither ist „kck“ ihr Kürzel. Der Deutsche Fachverlag ( dfv Mediengruppe ) wurde damit ihre berufliche Heimat. Der ehemalige Chefredakteur Rainer Schulte Strathaus erkannte Kühlckes Stärken: Neugierde, Hartnäckigkeit, Sachverstand, Fairness und Verbindlichkeit sowie stets ein Lächeln. Im Jahr 1991 erfolgte die Ernennung zur stellvertretenden Chefredakteurin, bevor sie 1999 auch Chefredakteurin des afz-Schwestermagazins „Fleischwirtschaft“ wurde – bis heute in gemeinsamer Verantwortung mit Gerd Abeln. Zwischen 2006 und 2015 führte sie zudem die Redaktion afz – allgemeine fleischer zeitung.Sönke Reimers, Sprecher der Geschäftsführung der dfv Mediengruppe, bedankte sich bei der Verabschiedung im Verlagshaus für ihr herausragendes, jahrzehntelanges Engagement für exzellente publizistische Qualität. Dein Team sagt Danke!