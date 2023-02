These 1 Es gibt bisher keine Bioreaktoren, die die prognostizierten Mengen produzieren können, und je größer die Reaktoren sind, desto schwieriger wird es, die Zellen gleichmäßig mit Nährstoffen und Sauerstoff zu versorgen.



Je größer ein Bioreaktor ist, desto höher ist der notwendige Energieeintrag, um die Wärme zu verteilen und im Reaktor die gleichen Bedingungen herzustellen. Die Energieeffizienz ist dabei nicht linear. Die Kosten bei großen Reaktoren steigen deshalb stark an. Im Fall einer Havarie ist der Verlust zusätzlich deutlich größer. Deshalb arbeiten wir bei uns mit einer sinnvollen Maximalgröße. Dann wird sogenanntes „Outscaling” betrieben. Es werden mehrere Bioreaktoren nebeneinander eingesetzt. Dieses Vorgehen sehen wir derzeit auch in den Pilotanlagen anderer namhafter Unternehmen der Branche. Wir arbeiten zudem an der Prozessintensivierung. Dabei werden einzelne Schritte der Kultivierung gespart und das Reaktorvolumen heruntergefahren. Die Dichte der Biomasse wird hierbei deutlich erhöht. Das geht beispielsweise durch Perfusion. Bei der Perfusion werden die Zellen im Reaktor ständig mit einem Zustrom an frischem Medium versorgt. Das verbrauchte Medium wird abgepumpt und die Zellen werden optimal mit Sauerstoff und Nährstoffen versorgt. Dadurch wird eine höhere Zelldichte erreicht. Ein konventioneller Bioreaktor kommt im Optimalfall auf etwa 5–50 Millionen Zellen/ml. Durch Prozessintensivierung kann die Zellzahl um mehr als das Zehnfache gesteigert werden. Der unerreichbare Traum ist dabei, in einem Liter Medium ein Kilogramm Fleisch herzustellen. Das werden wir aufgrund der notwendigen Verteilung der Nährstoffe nicht erreichen. Können wir die Produktivität allerdings auf nur ein Drittel dieser Leistung bringen, würden 1.000 Liter Reaktorvolumen ausreichen, um etwa 333 kg Fleisch zu produzieren. Aktuell benötigen wir dafür etwa 7–10 Tage.

These 2 Die Produktionsstätten müssten mit Bioreaktoren unterschiedlicher Größe ausgestattet sein, um die wachsende Zellmasse proportional mit der richtigen Menge Nährstoffe zu versorgen.



Einen komplett kontinuierlichen Prozess zu etablieren, hat noch niemand erreicht. Auch bei Reaktorvolumen von mehreren Tausend Litern mit Perfusion wird ein sogenannter „Seed Train” benötigt. Dieser beschreibt die schrittweise Erhöhung des Reaktorvolumens mit mehr und mehr Gesamt-Biomasse. Um Zellen effektiv zu vermehren, benötigt man eine gewisse Startmenge an Zellen, damit sie ein optimales Wachstum zeigen. Man kann das bildhaft mit dem Wunsch nach sozialem Kontakt unter den Zellen beschreiben. Daher diese stufenweise Skalierung. Die Zellen verteilen und vermehren sich zunächst in kleinen Plastikgefäßen. Habe ich ausreichend Zellen vermehrt, kann ich das nächstgrößere Gefäß mit der entsprechenden Mindestmenge an Zellen, die ich für dieses Volumen benötige, beladen. Setze ich die bereits erwähnte Prozessintensivierung auch schon in den kleineren Volumina an, kann ich die Anzahl der notwendigen Gefäße im Seed Train reduzieren und somit am Ende Zeit und Geld sparen.