BERLIN Laborfleisch kann ein neuer Ansatz für mehr Nachhaltigkeit im Landwirtschafts- und Ernährungssystem sein.

Es hat das Potential, die gesamte Tierhaltung zu revolutionieren. Davon ist der Inhaber der Professur für Wirtschaft und Ethik an der Universität Vechta , Prof. Nick Lin-Hi, überzeugt. „Nachhaltigkeit mit Mehrwert ohne Verzicht“, so fasste der Wissenschaftler die Chancen der neuen Technologie beim Junglandwirt:innen-Kongress des Bunds der Deutschen Landjugend (BDL) in Berlin zusammen. Im Labor vermehrte Fleischfasern könnten es den Konsumentinnen und Konsumenten zukünftig ermöglichen, auch weiterhin „echtes“ Fleisch zu essen. Sie müssten ihre Ernährungsgewohnheiten nicht aus Klima-, Tier- und Umweltschutzgründen verändern, erläuterte der Ökonom. Zudem könnte man die Produkte mit weiteren förderlichen Stoffen anreichern und so einen gesundheitlichen Mehrwert erzeugen.Welch disruptives Potential im Laborfleisch steckt, machte Lin-Hi daran deutlich, dass Nutztiere irgendwann vielleicht hauptsächlich als „Zellspender“ fungieren werden. Für die Herstellung von Fleisch und Fleischprodukten sei dann keine intensive Tierhaltung mehr nötig, so der Zukunftsforscher. Ungeachtet dessen geht der CDU-Bundestagsabgeordnete Dr. Oliver Vogt davon aus, dass Laborfleisch auch in Zukunft die Tierproduktion nicht völlig verdrängen wird. Es könne aber eine Ergänzung sein. Generell dürfe sich Deutschland vor Zukunftstechnologien nicht verschließen, „sonst machen es andere“, so der CDU-Politiker. Der Präsident des Deutschen Bauernverbands ( DBV ), Joachim Rukwied, betonte die Notwendigkeit, neue Ernährungstrends genau zu beobachten.

Ernstzunehmender Zukunftstrend

Laut Lin-Hi können bereits heute Produkte auf der Basis von Brät aus Laborfleisch hergestellt werden, wenn auch noch nicht wirtschaftlich. Doch die Geschwindigkeit, mit der sich die Forschung auf dem Gebiet entwickle, mache Laborfleisch zu einem ernstzunehmenden Trend. Der DBV-Präsident stellte fest, dass die Landwirtinnen und Landwirte immer für den Markt produzierten. Die Landwirtschaft werde sich dem Thema stellen müssen, pflichtete der stellvertretende BDL-Bundesvorsitzende Stefan Schmidt bei. Er appellierte an die Landjugend: „Bleibt kritisch, aber immer zukunftsgewandt!“ Für den Inhaber des Lehrstuhls für Tierernährung an der Technischen Universität München (TUM), Prof. Wilhelm Windisch, ist die Technologie derzeit noch nicht disruptiv. Er sieht den Schlüssel dazu in der Fütterung der Tierzellen im Labor: Erst wenn nicht-essbare Biomasse im Bioreaktor an die Zellen verfüttert werden kann, wäre laut Windisch der Sprung geschafft.

Technologie mit vielen Namen

Laborfleisch, Cultured Meat, Cultivated Meat, Clean Meat, Kunstfleisch oder In-vitro-Fleisch - all diese Begriffe beschreiben das Fleisch, das aus Stammzellen im Labor vermehrt wurde. Es handelt sich hierbei nicht um einen Fleischersatz, denn chemisch und biologisch betrachtet handelt es sich um Fleischfasern. Der erste In-vitro-Burger wurde von einem niederländischen Forscherteam im August 2013 bei einer Pressedemonstration in London zubereitet und getestet. Er war das Ergebnis jahrelanger Forschung an der Universität Maastricht und repräsentierte damals den Gegenwert von 250.000 Euro. Im Dezember 2020 erteilte die Regierung von Singapur die weltweit erste Zulassung für ein kultiviertes Fleischprodukt.