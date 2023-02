Mirai Foods

Die "Fibrationstechnologie" von Mirai Food nutzt nach Unternehmensangaben nur natürliche Zellen und kommt ohne Gentechnik oder Chemie aus.

WÄDENSWIL Das Schweizer Start-up Mirai Foods will einen Durchbruch bei der Zucht von In-vitro-Fleisch erzielt haben. In seinem Bioreaktor hat das Foodtech-Unternehmen nach eigenen Angaben aus Rinderzellen in weniger als vier Wochen ein armdickes Filetstück entstehen lassen.

Echtes Fleisch ohne Tierleid verspricht die In-vitro-Methode, bei der Gewebe aus tierischen Stammzellen im Labor gezüchtet wird. Weltweit forsche