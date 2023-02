SINGAPUR Good Meat hat ein Nährmedium für Zellkulturen entwickelt, das ohne fetales Kälberserum auskommt.

Das ist ein wichtiger Schritt für die Entwicklung von Laborfleisch. Denn das fetale Serum ist aus ethischer Sicht umstritten, da es aus dem Blut ungeborener Kälber gewonnen wird. In Singapur erhielt Good Meat nun die Zulassung für seine Entwicklung.



Nach eigenen Angaben ist Good Meat das erste Unternehmen, das eine solche Zulassung für seine Produkte erhalten hat. Die Entwicklung werde den Übergang zu einem effizienteren und günstigeren Produktionsprozess ermöglichen, heißt es aus Singapur, wo die Tochtergesellschaft für kultiviertes Fleisch des Foodtech-Unternehmens Eat Just eine Niederlassung unterhält. Außerdem werde es zu einer größeren Skalierbarkeit, niedrigeren Herstellungskosten und einem nachhaltigeren Produkt führen. Damit könnten aus kultivierten Zellen größere Mengen von Hühnerfleisch ohne Tierschlachtung gewonnen werden.Für die Produktion von zellbasierten Lebensmitteln verwendet die Industrie bislang in vielen Fällen fetales Kälberserum ( FKS ) als Nährmedium, was aus dem Blut ungeborener Kälber gewonnen wird. Dieser Prozess scheint alles andere als tierschonend. „Vor nicht allzu langer Zeit dachten Beobachter, dass die Entfernung des Serums ein großer limitierender Schritt für die Skalierung von kultiviertem Fleisch sei“, erläutert Josh Tetrick, Mitbegründer und CEO von Eat Just, nicht ohne Stolz.Good Meat ist nach eigenen Angaben der einzige Hersteller von kultiviertem Fleisch weltweit, der seine Produkte bereits an Verbraucher verkaufen kann. Seit der Markteinführung in Singapur steht das Hähnchen des Unternehmens auf den Speisekarten der gehobenen Gastronomie, an Hawker-Ständen und bei Essenslieferungen ebenso wie bei Huber‘s Butchery, einem Fachgeschäft für Fleischwaren und Delikatessen europäischer Art in Singapur.Good Meat investiert derzeit in ein Produktionszentrum in Singapur. Hier werden Bioreaktoren installiert, die Zehntausende von Pfund Fleisch herstellen können. Dem Unternehmen zufolge wird die Anlage den bisher größten Bioreaktor für Zellfleisch beherbergen: einen 6.000-Liter-Behälter. Die Demonstrationsanlage soll Anfang 2023 eröffnet werden und wird mit dem serumfreien Produktionsverfahren arbeiten.Weitere Beiträge zum Thema In-vitro-Fleisch finden Sie hier