Inflation: Uns geht es doch nicht so schlecht

Die wirtschaftliche Stimmung in Deutschland ist schlechter als die Lage. Wir sind unverändert ein reiches Land mit überwiegend wohlhabenden Bürgern. Auch im Winter 2022/2023 wird niemand hungern und jeder sein Wohnzimmer heizen können. Doch ebenso kann jeder auf irgendeinen unnötigen Luxus auch schmerzfrei verzichten. Zuletzt sparen sollten wir bei Lebensmitteln, zuallerletzt bei Fleisch und Wurst. Das sind die Gründe:

Das Nachdenken über die Folgen des eigenen Wenn Konsumenten vor allem billig kaufen wollen, entsteht auf allen Ebenen ein Wettbewerb um den niedrigsten Preis. Betrachten wir das am Beispiel Hackfleisch . Wir nehmen an: Die Verbraucher suchten nur noch nach dem billigsten Hackfleisch. Niemand achtete mehr auf Qualität, Herkunft oder Tierhaltung . In der Folge würden zunächst die Hersteller von Hackfleisch nach noch günstigeren Einkaufsmöglichkeiten suchen: Metzger würden dann ihre Bauern fragen: „Könnt Ihr die Schweine auch billiger mästen; egal wie, Hauptsache billig?“ Die Einkäufer der Supermärkte stellten an ihre Fleischlieferanten auch die Frage: „Wie geht’s auch billiger?“Der Konsument hat in diesem Beispiel die Initialzündung gegeben für ein „Sparen um jeden Preis“. Denn dann versuchen Schlachthofbetreiber, Fleischvermarkter und Metzger dem Billig-Wunsch irgendwie zu entsprechen. Getrieben von der Maxime Kostenminimierung würden alle nach Einsparungsmöglichkeiten suchen: Von den Schlachthöfen geht der Billigpreis-Druck an die Landwirte, von den Landwirten geht er zu den Futtermittel-Lieferanten.Selbst bei der Annahme, dass in einem solchen Billigpreis-Wettbewerb die gesetzlichen Vorschriften strikt eingehalten werden, wird erkennbar: Das alles ginge zu Lasten der Produktqualität. Das brächte Nachteile für die Beschäftigten. Das würde die Situation der Bauern und der Tiere verschlechtern. Das erhöhte die Risiken für die gesundheitliche Unbedenklichkeit dieses Lebensmittels. Letztendlich würden die Konsumenten ihren Wunsch nach billigem Fleisch teuer bezahlen.Das Nachdenken über die Folgen des eigenen Konsumverhaltens zeigt: Wir sollten sparsam einkaufen, aber trotzdem faire Preise bezahlen. Denn die oben beschriebene Preisspirale funktioniert im positiven Sinne genauso: Das Fleischer-Fachgeschäft strebt generell nicht nach dem billigsten Preis, sondern nach der besten Qualität. Dafür nimmt der Metzger einen fairen Preis. Diesen fairen Preis kann er in der Folge auch seinen Mitarbeitern und Lieferanten bezahlen. Diese wiederum haben ein faires Einkommen und können ihrerseits faire Preise bezahlen.

