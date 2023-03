FRANKFURT Anlässlich des Internationalen Frauentags 2023 hat die dfv Mediengruppe - in der die Fachmedien afz - allgemeine fleischer zeitung und „Fleischwirtschaft“ erscheinen - Beiträge zu starken Frauen gesammelt, die in ihren Titeln erschienen sind. Es sind Geschichten über Frauen, die in Wirtschaft und Gesellschaft ihren eigenen Weg gehen. Manchmal gegen Widerstände und Klischees. Immer mit Willenskraft, Kreativität und Entschlossenheit.

Künne

Liebt die besondere Atmosphäre auf dem Wochenmarkt: Silke Künne.

Für die afz – allgemeine fleischer zeitung und unser neues Magazin „New Meat", die beide in der dfv Mediengruppe erscheinen, schafften es Silke Künne sowie Florentine Zieglowski in die digitale Sonderveröffentlichung kehrte nach einer Hotel- und Kochlehre in den elterlichen Familienbetrieb zurück. Erst im Februar erweiterte sie ihre Expertise durch einen Fleischsommelier-Kurs an der Fleischer-Fachschule Heyne im südhessischen Weiterstadt auf dem Rhein-Main-Campus der Handwerkskammer Frankfurt-Rhein-Main.ist Wissenschaftlerin im Bereich Strategie und Innovationen. Im Rahmen einer wissenschaftlichen Studie in Zusammenarbeitmit der Universität von Maastricht zum Thema dezentrale Kulturfleischproduktion hat sie semi-strukturierte Experteninterviews mit den Meinungsführern der herkömmlichen und Kulturfleischindustrie sowie mit politischen Stakeholder-Gruppen geführt. Sie ist Mitgründerin von RespectFarms Das Whitepaper stellt insgesamt 39 großartige Frauen vor.