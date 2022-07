JBT: Neuer Eigentümer für Alco

CHICAGO | BAD IBURG JBT hat die Übernahme des deutschen Herstellers Alco-food-machines bekannt gegeben.

war das Unternehmen deutscher Generalvertreiber eines niederländischen Maschinenherstellers, 1995 hat Alco mit der selbstständigen Produktion der lebensmittelverarbeitenden Maschinen begonnen.

Nudelsaucen von Barilla, Pizzen von Wagner oder Bratwürste von Wolf – hinter vielen Qualitäts-Lebensmitteln stecken die Maschinen von Alco", wirbt das Unternehmen auf seiner Website

Der globale Anbieter von Technologielösungen für hochwertige Segmente der Lebensmittel- und Getränkeindustrie JBT ) hat die Übernahme der Alco-food-machines GmbH & Co. KG mit Sitz in Bad Iburg bekannt gegeben. "Alco ist seit Generationen ein Familienunternehmen und hat sich im Laufe der Zeit einen ausgezeichneten Ruf auf dem Markt für Technologielösungen rund um die Weiterverarbeitung mit starken Bindungen in der DACH-Region erarbeitet", begründet Brian Deck, Präsident und Chief Executive Officer, dern Kauf des deutschen Maschinenherstellers für die Lebensmittelindustrie."Die Übernahme von Alco ergänzt und erweitert unser Produktangebot im Bereich der Weiterverarbeitung, insbesondere durch die Ausweitung unseres Angebots an Fertiggerichten sowie an alternativen und pflanzlichen Proteintechnologien", ergänzt Bob Petrie,"Protein"."Die Zusammenführung unserer Unternehmen und Technologien unterstützt unsere Vision, der bevorzugte Lösungspartner für unsere Kunden zu sein, unterstützt durch unser Anwendungs-Know-how und einen erstklassigen lokalen Service-Support. Alco stärkt außerdem unsere Präsenz und Fähigkeiten auf dem wichtigen deutschen Markt", wirbt Petrie.Alco wurde 1977 in Bad Iburg von Heinz und Gertrud Algra gegründet, die die "besten Maschinen der Branche" herstellen wollten. ZunächstJBT will die Marke Alco erhalten und das Familienerbe rund um Technologie und Service fortführen. "Das war von größter Bedeutung, um den richtigen Partner für die Übernahme des Unternehmens zu finden", sagt Isabelle Kleine-Ausberg, ehemalige Gesellschafterin von Alco.