Klimaschutz: Kein Kredit bei Abholzung

Bei illegaler Abholzung wird es in einigen Bundesstaaten Brasiliens künftig keine Kreditvergabe an Schlachthöfe geben.

BRASÍLIA Brasilianische Banken wollen die Kreditvergabe an Schlachthöfe künftig an den Nachweis binden, dass das erzeugte Rindfleisch nicht unter Nutzung illegal abgeholzter Flächen erzeugt wurde.

Entsprechende Regeln zur Selbstregulierung hat jetzt der brasilianische Bankenverband (Febraban) festgelegt. Demnach müssen die Finanzinstitute, die sich zur Selbstregulierung verpflichten, von ihren Kunden aus dem Schlachthofsektor die Einführung eines Rückverfolgbarkeitssystems verlangen. Mit diesem soll nachgewiesen werden, dass keine Rinder von illegal abgeholzten Flächen geschlachtet werden. Die Vorgabe muss laut Febraban ab Ende 2025 in den Bundesstaaten im Amazonasgebiet umgesetzt werden. Bislang hätten sich 21 Finanzinstitute zur Teilnahme verpflichtet, darunter die Banco do Brasil und die brasilianische Entwicklungsbank (BNDES).Die Vereinigung der brasilianischen Rindfleischexporteure ( ABIEC ) kritisierte die neuen Vorgaben. Damit werde Verantwortung auf die Schlachthöfe abgewälzt. Die Lieferanten der Schlachthöfe seien auch Kunden der Banken. Daher sollten die Banken die entsprechenden Daten von den Rindfleischlieferanten einfordern. Die Entscheidung des Bankenverbandes ist vor dem Hintergrund internationaler, allen voran europäischer Forderungen nach einem besseren Schutz des Regenwalds zu sehen. In der Europäischen Union ist der Absatz von Rindfleisch, das unter Nutzung illegal abgeholzter Waldflächen produziert wurde, ab Ende des kommenden Jahres verboten.