Koelnmesse: Neuer Chef für die Anuga

KÖLN Jan Philipp Hartmann (38) übernimmt bei der Koelnmesse zum 1. April die Position des Directors Anuga. In der Position ist er für die komplette Steuerung und Entwicklung der weltweit führenden Lebensmittelmesse verantwortlich.

Hartmann tritt die Nachfolge von Stefanie Mauritz an, die das Amt im Dezember 2019 übernommen hatte, heißt es von der Koelnmesse. Hartmann arbeitet schon seit 2016 für den Messeveranstalter und bringt Kenntnisse als Vertriebsmanager Aussteller der Süßwarenmesse ISM Middle East sowie der ISM in Dubai mit. Seit Mitte 2019 trieb er die Entwicklung der ISM Middle East als Director weiter voran und begleitete unter anderem das Rebranding der Messe, die früher unter dem Namen Yummex lief. In diesem Jahr findet die Anuga statt vom 7. bis 11. Oktober 2023.Weblink zur Messe