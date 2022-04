Koelnmesse: Wissen kompakt verpackt

KÖLN Die Ernährungsindustrie braucht innovative Lösungen für die Probleme der heutigen Zeit. Es wird zu einer zunehmenden Verschmelzung von Technologie und Ernährung kommen. In kompakten Konferenzen eröffnen die Macher der Anuga FoodTec neue Perspektiven auf altbekannte Probleme.

Aktuell umfasst die Weltbevölkerung rund acht Milliarden Menschen, 2050 sollen es fast zehn Milliarden sein. Das Gros wird in Städten leben. Und alle wollen essen. Jährlich rückt der „Earth Overshoot Day“ weiter nach vorne. Diese Entwicklung wird die aktuellen Herausforderungen im Lebensmittelsystem weiter verschärfen.



Schon heute ist die Lebensmittelproduktion für etwa 1/3 aller Treibhausgasemissionen verantwortlich. Mit zunehmender Weltbevölkerung wird sich dieser Effekt verstärken. Darüber hinaus wohnen immer mehr Menschen in urbanen Gegenden, Produktion und Konsum sind entkoppelt und globale Lieferketten werden immer fragiler. Hinzu kommen Herausforderungen wie Lebensmittelverschwendung, Verpackungsmüll und soziale Ausbeutung.

Kontrast von Hunger und Überfluss

Obwohl es heute theoretisch genug Nahrung für alle Menschen weltweit gibt, steht sie nicht allen Menschen in gleichem Maße zur Verfügung. Einerseits leiden weltweit etwa 800 Millionen Menschen an Hunger. Eine weitere Milliarde Menschen leidet unter einem Mangel an Vitaminen und Mineralstoffen. Auf der anderen Seite haben viele Menschen Nahrung im Überfluss. Insgesamt 2,1 Milliarden Menschen sind übergewichtig, vor allem in den Industrieländern. Dort wird auch eine erhebliche Menge an Lebensmitteln weggeworfen.All diese unterschiedlichen Aufgaben sind nur mithilfe innovativer technologischer Ansätze zu lösen. Das Ausbrechen aus bestehenden Strukturen ist erforderlich, um neue Wege gehen zu können. Der Bedarf nach Inspiration, Kooperation und Expertise steigt stetig und neue Akteure und Geschäftsfelder etablieren sich am Markt.

Technikbasierte Lösungen

Durch eine zunehmende Konvergenz der Technologien werden die Menschen in den nächsten Jahren immer mehr innovative, nachhaltige und bahnbrechende Konzepte sehen. Sei es das sogenannte „Internet of Food“, das heißt eine engere datenbasierte Vernetzung der gesamten Wertschöpfungskette, Kultivierte Lebensmittel, Personalisierte Ernährung, Vertical Farming, Funktionale Lebensmittel, all diese Konzepte haben ein revolutionäres Potenzial.Mit dem Format „Food4Future“ möchten die Veranstalter der Anuga FoodTec die Möglichkeiten einer nachhaltigen Transformation des Lebensmittelsystems diskutieren, etablierte Anbieter mit der neuen Generation an „FoodTech“- Unternehmen zusammenbringen und zukunftsweisende Innovationen aufzeigen.