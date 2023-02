Pixabay

Das Auslandsgeschäft entwickelt sich gegenwärtig sehr schwach.

BERLIN Die Stimmung in der heimischen Lebensmittelbranche hat sich zuletzt uneinheitlich entwickelt. Wie die Bundesvereinigung der Deutschen Ernährungsindustrie (BVE) vergangene Woche in ihrem Konjunkturreport berichtete, stieg der ifo-Geschäftsklimaindex im Januar 2023 gegenüber dem Vormonat leicht an.

Allerdings fiel die Beurteilung der aktuellen Geschäftslage deutlich schlechter aus als im Dezember. Erneut weniger pessimistisch, aber weiter au