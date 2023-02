Konsolidierung: Ebert schließt zum Sommer

FRANKFURT Die Reihe der Betriebsaufgaben im Fleischerhandwerk setzt sich fort. Heute gab Familie Ebert bekannt, dass sie ihre Traditionsmetzgerei schließen wird.

Das traditionsreiche Unternehmen „Metzgerei & Feinkost Ebert“ in der Frankfurter Innenstadt wird seinen Betrieb im Sommer 2023 einstellen. Darüber informierte die Familie heute die afz - allgemeine fleischer zeitung. Die anhaltend schwierigen Bedingungen ließen keinen anderen Schluss zu.„Nach 115 Jahren ist uns dieser Entschluss denkbar schwergefallen. Die Folgen der Corona-Pandemie, die anhaltende Personalknappheit sowie Inflation und Preissteigerungen machen es uns aber leider unmöglich, unseren Betrieb wirtschaftlich und mit Freude weiter zu betreiben“, sagte Inhaber Michael Ebert , der den fleischerhandwerklichen Betrieb in vierter Generation seit mehr als 20 Jahren führt. „Ebenso der zeitliche Aufwand für Anordnungen, Auflagen und Hygienevorschriften ist mittlerweile ein untragbarer und kostspieliger Posten geworden“, schildert der Fleischermeister die Situation.Michael Ebert beobachtete stets Konsumtrends, Verzehrgewohnheiten und Lifestyle und wandelte Veränderungen in unternehmerischen Erfolg um. So eröffnete der hochmotivierte Unternehmer im Jahr 2003 in der „Fressgass“ Eberts Suppenstube, um vom wachsenden Außer-Haus-Verzehr zu profitieren. 2017 baute er das Stammhaus von Metzgerei & Feinkost Ebert in der Großen Eschenheimer Straße nahe der Zeil um und überraschte mit einem neuen Gastro-Konzept: Das Ebert's. Der Verkauf von Fleisch, Fleischwaren und Wurst sowie Feinkost wie Salate, Suppen, Saucen, Weine und Nudeln wurde in der Filiale Fressgass (Große Bockenheimer Straße) konzentriert.Der Lockdown im Zuge der Corona-Pandemie traf auch die Metzgerei Ebert schwer, weil plötzlich viele Kunden aus den benachbarten Anwaltskanzleien, Bankentürmen, Beratungsunternehmen und Dienstleistungsbetrieben fehlten. Daraufhin verkürzte das Unternehmen die Öffnungszeiten von Ebert's und Suppenstube. Im Januar 2022 zog Familie Ebert dann den Schlusstrich für die über 18 Jahre erfolgreich betriebene Suppenstube, weil sich im Zuge der Pandemie die personellen Engpässe in dem Handwerksunternehmen zuspitzten.„So schmerzlich die Schließung ist, fühlen meine Familie und ich auch Stolz und Dankbarkeit“, sagte Michael Ebert und sprach vor allem seinen „wunderbaren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und an alle lieben Kundinnen und Kunden, die uns über Jahre die Treue gehalten und uns unvergessliche Momente beschert haben“, ein großes Dankeschön aus.Für die Mainmetropole ist die Betriebsschließung ein herber Schlag. Erst Ende Januar hatte Thomas Reichert das Fachgeschäft seines Traditionsbetriebs „Haxen Reichert“ im Frankfurter Stadtteil Höchst geschlossen. Er konzentriert sich nun auf Catering und Events. Reichert, der sich ehrenamtlich als Obermeister der Großinnung Frankfurt-Darmstadt-Offenbach engagiert, stellte klar: „Vieles, was mein Handwerk ausmacht, ist angesichts der derzeitigen Auflagen nicht mehr zu leisten.“ In Maintal, einer Gemeinde im Frankfurter Osten, gab vor kurzem Familie Michaelis von der Fleischerei Neupert nach 140 Jahren ihr Handwerk auf. Wie bei Ebert sind es nicht die fehlenden Kunden, sondern eine ausufernde Bürokratie, Azubi- und Fachkräftemangel sowie eine fehlende Nachfolge . Das Jahrbuch 2022 des Deutschen Fleischer-Verbands ( DFV ) weist für Hessen insgesamt 1.003 fleischerhandwerkliche Betriebe aus. Diese Unternehmen betreiben zusätzlich zum Stammgeschäft 525 Filialen.