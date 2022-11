Konsumverhalten: Fleisch gehört immer dazu

BERLIN Das Lebensmittel Fleisch ist trotz zahlreicher vegetarischer und veganer Alternativen weiterhin fester Bestandteil auf den Tellern der Bundesbürger.

In einer Online-Umfrage des weltweit führenden Kochboxenanbieters „HelloFresh“ unter etwa 1.500 Teilnehmern rund um das Thema fleischlose Ernährung gaben lediglich knapp vier Prozent der Befragten an, niemals Fleisch oder Fisch zu essen, während sich gut jeder Dritte als regelmäßiger Fleisch- und Fischesser bezeichnete. Nur selten Fleisch oder Fisch zu essen, traf auf etwa zwölf Prozent der Teilnehmer zu. Und nur 2,5 Prozent der Befragten gaben an, sich vegan zu ernähren.Des Weiteren ergab die Umfrage, dass Fleischersatzprodukte regelmäßig von 13,2 Prozent der Befragten konsumiert werden. Hingegen gaben 34,1 Prozent der Teilnehmer an, dass sie die Fleischersatzprodukte nicht überzeugt hätten, und 32,3 Prozent der Befragten antworteten, diese noch gar nicht ausprobiert zu haben. Ein Fünftel der Interviewten weigerten sich schlicht, fleischfreie Alternativen überhaupt auszuprobieren.Ein Hauptgrund, sich nur noch vegan oder vegetarisch zu ernähren, wäre für knapp 24 Prozent der Umfrageteilnehmer die eigene Gesundheit und das Wohlbefinden. Erst danach folgt das Tierwohl, das 16,6 Prozent als möglichen Hauptgrund für den Verzehr von Fleischersatzprodukten nannten. Nur ein Zehntel der Teilnehmer gaben als Grund den Umweltschutz für einen Fleischverzicht an.Die große Mehrheit der Befragten, und zwar 48,9 Prozent, erklärte, dass sie niemals nur noch vegan oder vegetarisch essen würden. Auf die Frage, ob sie sich häufiger für vegane sowie vegetarische Alternativen entscheiden würden, wenn diese billiger seien als Fleischprodukte, antwortete mit 68,8 Prozent die große Mehrheit, trotzdem beim Fleisch zu bleiben.