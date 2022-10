BONN 80 Prozent der Deutschen bevorzugen heimische Produkte gegenüber Importware.

„Wir sind kulturell fest in den Regionen verankert.“ Sarah Dhem, BVWS-Präsidentin

So lauten aktuelle Zahlen aus einer repräsentativen Studie des Marktforschungsunternehmens Kantar im Auftrag des Bundesverbands Deutscher Wurst- & Schinkenproduzenten e.V. ( BVWS ). „Die Menschen bekennen sich klar zu unseren Produkten. heimischer Wurst und heimischem Schinken. Wir freuen uns, dass wir dies erstmals in Zahlen belegen können. Unsere Produkte dürfen weder im Kreis der Familie noch beim Fußball oder Festen fehlen“, kommentierte BVWS-Präsidentin Sarah Dhem die Studie. Ihr Verband vertrete seit vielen Jahrzehnten einen Großteil der Verbraucher und sehe sich als Kompetenzträger für die Gestaltung der künftigen Ernährung, fügte Dhem hinzu.Mit der großen Unterstützung für heimische Produkte stärken die Verbraucher die Wurstproduzenten in den Regionen. „Unsere mittelständisch geprägte Branche zeichnet aus, dass wir auch fernab großer Städte produzieren. Gleichzeitig sind wir kulturell fest in den Regionen verankert. Diese Vielfalt zeigt sich auch in unserem abwechs-lungsreichen Sortiment. Pinkel in Norddeutschland oder Schwarzwälder Schinken im Südwesten sind für ihre jeweilige Gegend identitätsstiftend. Sie sind ein Kulturprodukt, das aus dem Leben der Menschen nicht wegzudenken ist“, sagt Dhem.