FRANKFURT Neues Rekordhoch für die Leitnotierung. Wie lange kann das noch so weitergehen? Wann ist die Schmerzgrenze beim Konsumenten erreicht?

Mit 2,28 Euro erklimmt der Leitpreis für Schlachtschweine das nächste Rekordhoch. Innerhalb von drei Wochen kletterte die Notierung um 20 Cent in die Höhe, binnen eines Jahres um einen Euro. Wie hoch geht es noch hinaus?Dr. Tim Koch von der Agrarmarkt Informations-Gesellschaft ( AMI ) wagt da keine genaue Prognose. Nur eins: Das Ende der Fahnenstange scheint noch nicht erreicht. Der Marktanalyst rechnet schon in dieser Woche mit einem weiteren Preissprung. „Dann wird sich der Anstieg jedoch verlangsamen“, lautet seine Einschätzung. Denn irgendwann sei der Kipppunkt erreicht, an dem der Verbraucher mit Konsumverzicht reagiert.Hauptgrund für die massive Teuerung ist der sinkende Schweinebestand. Doch die Zahlen werden knapp bleiben. Da gibt der Blick auf die Bestände an Muttersauen und Ferkeln keinen Grund zur Hoffnung.Das auszugleichen war im vergangenen Jahr noch möglich. Inzwischen aber gehen die Schweinezahlen europaweit zurück. Spanien etwa, das bis zuletzt sowohl Bestände als auch Schlachtkapazitäten aufgebaut hatte, entwickelt sich nun zum Konkurrenten auf dem europäischen Markt. „Einige Lieferländer haben sich daraufhin umorientiert“, weiß Dr. Koch. Hinzu komme aktuell eine ungewöhnliche Gemengelage aus „Spekulation, Hoffen und Bangen“. Will heißen: Die Furcht vor noch höheren Preisen bringt manche Händler dazu, schon jetzt Ware für die Grillsaison einzulagern. Dem entgegen stehen wiederum die hohen Energiekosten – keine einfache Rechnung.Immerhin einen positiven Effekt könnte die Preishausse doch haben: Das Aufstallen von Schweinen wird für die Landwirte wieder attraktiver.