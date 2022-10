LAFF-Tagung: Fokus auf Nachhaltigkeit

LEMGO Der Lemgoer Arbeitskreis Fleisch + Feinkost e.V. und das ILT.NRW der Technischen Hochschule Ostwestfalen-Lippe laden ein zur 45. Lemgoer Arbeitstagung Fleisch + Feinkost: in Präsenz.

10:00 bis 12:00 Uhr Begrüßung und Preisverleihung Günter Fries-Preis

In eigener Sache: Studium der Fleischtechnologie gestern – heute – morgen. Prof. Dr. Achim Stiebing & Prof. Dr. Matthias Upmann, Technische Hochschule OWL, Lemgo

Zerlegeassistenzsystem zum Anlernen von Hilfskräften in der Fleischwirtschaft: Hitesh Dhiman und Prof. Dr. mult. Carsten Röcker, TH OWL, Lemgo

Life Cycle Assessment of Meat and Meat Alternatives: Dr. Sergiy Smetana, Deutsches Institut für Lebensmitteltechnik, Quakenbrück

Die Tagung steht unter der Überschrift der Nachhaltigkeit : Wir erleben aktuell einem großen gesellschaftlichen Umbruch. Bekannte und sicher geglaubte Wirtschaftsweisen, Produkte und Produktionsbedingungen müssen sich einer Überprüfung hinsichtlich ihrer Nachhaltigkeit und ihrer Auswirkungen auf das Klima stellen. So verändern sich auch die Aktivitäten der Fleischbranche und mit ihr die Ausbildungsbedingungen für ihre Mitarbeiter. Der Wandel spiegelt sich sowohl in der Hochschulausbildung an der TH-OWL wider als auch in der Erarbeitung von Arbeitsassistenzsystemen für gering qualifizierte Hilfskräfte in der Fleischwirtschaft.Prof. Dr. Matthias Upmann, Technische Hochschule OWL, Institut für Life Science Technologies (ILT.NRW), Lemgo

13:30 bis 17:30 Uhr

Fleisch – Mythen und Fakten: Dr.Malte Rubach, München

Aktivitäten und Trends gegen Lebensmittelverluste: Rainer Schramm, DLG, Frankfurt

Novellierung der Leitsätze für Fleisch und Fleischerzeugnisse: Dr.Detlef Horn, Krefeld

Einsatz funktioneller Pflanzenproteine in Fleisch und Fleischalternativen: Dr. Christoph Verheyen und Christian Zacherl, Fraunhofer-Institut, Freising

Strukturierung pflanzlicher Lipide zur Nachbildung tierischen Fettgewebes: Dr. Johannes Dreher, Universität Hohenheim, Stuttgart

Tagungsort: Phoenix-Contact Arena, Bunsenstr. 39, 32657 Lemgo

Tagungsgebühren: LAFF-Mitglieder: 120 Euro zzgl. MwSt., Nichtmitglieder: 180 Euro zzgl. MwSt.

Anmeldung: www.laff-ev.de/tagung/anmeldung