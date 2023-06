SALZBURG Weltweite Traditionsmarken bündeln ihre Kompetenz unter neuem Eigentümer.

Im Dezember 2022 hatte das Lebensmittelunternehmen International Flavors & Fragrances Inc. (IFF) mit Sitz in New York die Tochter Frutarom Savory Solutions an die französische Private-Equity-Gesellschaft PAI Partners verkauft. Nun firmiert die selbstständige Unternehmensgruppe unter „NovaTaste“. Gesteuert werden die weltweiten Geschäfte von Salzburg (Österreich) aus.



Über NovaTaste

PAI Partners verfügt eigenen Angaben zufolge über umfangreiche Erfahrungen im Lebensmittel- und Verbrauchersektor. „Die Entscheidungsträger begeisterte nicht nur unser Ruf innerhalb der Branche und die Qualität des Produktportfolios. Sie überzeugten sich überdies bei mehreren Besuchen an den Standorten von der Innovationskraft und der Kultur unserer Mitarbeitenden“, erläutert Godert Tegelberg, General Manager NovaTaste Europe.NovaTaste will als „weltweit führendes Unternehmen für Geschmacksinnovationen“ die Art und Weise revolutionieren, wie die Welt Lebensmittel erlebe und unvergessliche Geschmackserlebnisse schaffen, „die das Leben der Menschen mit unvergleichlicher Freude und Genuss bereichern“, wirbt das Unternehmen. Erklärtes Ziel der nun unabhängigen NovaTaste Gruppe sei es, noch stärker maßgeschneiderte Lebensmittellösungen anzubieten und „als verlässlicher Partner für Handwerk, Lebensmittelindustrie und Gastronomie am Markt zu agieren“.„Mit seinem Portfolio an Marken wie Wiberg, Gewürzmüller, Gewürzmühle Nesse, Mühlehof Gewürze, Piasa, Amco, Redbrook, BSA Wiberg und The Mighty bietet NovaTaste umfassende Geschmackslösungen, die die Qualität der Produkte seiner Kunden über das gesamte Spektrum an Aromen, Geschmacksrichtungen, Gerüchen, Texturen und kulinarischen Anwendungen verbessern“, heißt es in einer Pressemitteilung. Dazu gehörten eine breite Palette von Zutaten und Lösungen für Fleisch, Fisch, Milchprodukte, Backwaren, Snacks, Fertiggerichte und pflanzliche Lebensmittel.NovaTaste bietet eine Reihe würziger Zutaten und Mischungen zur Verbesserung von Geschmack und Textur sowie zur Verlängerung der Haltbarkeit von Lebensmitteln an. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 1.800 Mitarbeitende an 17 Standorten in Europa, Amerika und Asien. NovaTaste beliefert 11.000 Kunden, darunter Lebensmittelhersteller, Metzgereien und Gastronomiebetriebe in Europa, Nordamerika und Asien.