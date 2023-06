LEH: Kurzbratartikel stehen im Mittelpunkt

BONN Hohe Temperaturen laden auch in dieser Woche zum Grillen ein. Die Werbung des Lebensmitteleinzelhandels fällt entsprechend einseitig aus. Die wöchentliche Übersicht in Diagrammform.

Weiterhin werden vor allem marinierte Schweinesteaks und Bratwürste beworben. Das naturbelassene Steak vom Hähnchen gibt es zum gleichen Preis wie in der Vorwoche am günstigsten für 7,99 Euro je Kilogramm in den Märkten von Netto Nord.Wer es auch bei sommerlicher Witterung etwas deftiger mag, bekommt Schweinebraten ab 4,99 Euro je Kilo ebenfalls bei Netto