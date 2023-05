LEH: Steaks und Bratwürste sind gefragt

BONN Vor dem anstehenden langen Pfingstwochenende empfiehlt der Lebensmitteleinzelhandel (LEH) Grillfleisch in verschiedenen Variationen. Die wöchentliche Übersicht in Diagrammform.

Andererseits haben es aber auch deftige Artikel wie Rinderrouladen wieder in die Liste der am meisten beworbenen Artikel geschafft. Insgesamt hat die Werbeaktivität gegenüber der Vorwoche leicht nachgelassen.Neu in den Top-5 finden sich marinierte Hähnchensteaks . Diese sind ab 8,53 Euro je Kilo rammbei Lidl erhältlich. Wer hingegen Rinderrouladen bevorzugt, bekommt diese am günstigsten für 8,99 Euro je Kilo in den Märkten von Netto Marken-Discount.Mehr über die aktuelle Situation auf den Schlachtvieh- und Fleischmärkten lesen Sie hier