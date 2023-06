LEH: Werbedruck nimmt ab

Hamburger vom Rind bietet der Lebensmitteleinzelhandel in dieser Woche teurer an als noch zuletzt.

BONN Zu Beginn des neuen Monats hat der Lebensmitteleinzelhandel (LEH) die Werbung für Fleisch etwas reduziert.

Beliebte Aktionsartikel sind weiterhin Steaks in verschiedenen Variationen, Bratwürste sowie Burger vom Rind. An der Spitze der Liste steht das marinierte Schweinesteak. Bio- Nackensteaks in Kräutermarinade gibt es ab 19,90 Euro je Kilogramm bei Rewe.Am günstigsten sind Steaks jedoch bei Kaufland für 5,79 Euro pro Kilo. Hamburger vom Rind werden in dieser Woche zu einem höheren Preis als in den Vorwochen angeboten. Die preiswertesten Burger bietet Kaufland für 8,86 Euro je Kilo.