IMAGO / Panthermedia

Döner Kebap gibt es praktisch in ganz Deutschland.

FRANKFURT Döner Kebap ist in allen deutschen Städten erhältlich, gilt als günstig, schmackhaft und sattmachend. Doch in welcher deutschen Stadt ist das Angebot am besten, wenn man die Angebotsdichte, den Preis und die Bewertungen im Internet als Maßstäbe anlegt? Dieser Frage ging der Lieferdienst Lieferando in einer ausführlichen Auswertung auf den Grund. Die größte Überraschung: Berlin ist nicht auf dem ersten Platz.

