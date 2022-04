mm

Trafen sich in der Limburghalle: Obermeister und Geschäftsführer des LIV Baden-Württemberg.

WEILHEIM Der Landesinnungsverband für das Fleischerhandwerk in Baden-Württemberg tagte in Weilheim an der Teck. Im Höhenflug befindliche Preise verunsichern die Meisterbetriebe.

WEILHEIM Der Landesinnungsverband für das Fleischerhandwerk in Baden-Württemberg tagte in Weilheim an der Teck. Im Höhenflug befindlic