McDonald's

McDonald's und Wieden + Kennedy feiern in ihrer WM-Kampagne den ritualisierten Besuch bei dem Burger-Riesen.

MÜNCHEN "Wanna go to McDonald's?" - unter diesem Motto hat der Systemgastronom und Fifa-Sponsor seine Kampagne zur am Wochenende beginnenden Weltmeisterschaft in Katar gestartet. Der Auftritt, der in 75 Ländern zu sehen und damit in dieser Hinsicht die bislang größte Kampagne der Marke ist, dreht sich dabei aber nur indirekt um Fußball, sondern vielmehr um das Ritual eines gemeinsamen Besuchs bei McDonald's nach den Spielen.

MÜNCHEN "Wanna go to McDonald's?" - unter diesem Motto hat der Systemgastronom und Fifa-Sponsor seine Kampagne zur am Wochenende beginnenden Wel