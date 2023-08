Meisterstücke NRW: Mit Videos begeistern

MEERBUSCH Der Fleischerverband Nordrhein-Westfalen unterstützt seine Mitglieder bei der Medienarbeit im Internet.

Jährlich lässt der Fleischerverband Nordrhein-Westfalen die „Meisterstücke“ seiner Mitglieder testen. Neu ist in diesem Jahr, dass jeder Gewinner eines Siegerpokals eine Videobotschaft erhält, die werbewirksam eingesetzt werden kann.



Viele fleischerhandwerkliche Betriebe setzen die eigene Internetseite und Facebook/Instagram als wichtiges Werbe-Instrument ein, so der Landesinnungsverband. Bereits seit Jahren unterstützt der Verband die Gewinner der Ehrenpreise und Siegerpokale durch Meldungen bei Facebook. Werbemittelpakete für die ausstellenden Betriebe runden das Gesamtengagement ab.Zudem erhalten die teilnehmenden Unternehmen Urkunden mit den ausgelobten Kategorien sowie Pokale „Großer Ehrenpreis“ bei Fleischwurst, Feinkost und Innovation und Siegerpokale für alle Teilnehmer mit mindestens fünfmal Gold. Einen extra Wettbewerb widmen die Meerbuscher der Mettwurst. Der Sonderwettbewerb für Rohwürste findet zeitlich abgekoppelt statt.Seit Ende Juni läuft nun über die Facebook-Seite der Qualitätsprüfungen eine Werbeaktion für die über 70 Pokalsieger. Dank der Einbindung und aktiven Weiterverbreitung durch die Betriebe, deren Mitarbeiter und Kunden konnte damit eine Reichweite von über 27.000 Facebook-Konten erzielt werden. „Das ist nicht schlecht bei nur gut 800 Followern“, so Verbandsmitarbeiter Christian Deppe Der Beauftragter für Innovation und Technologie wirbt in diesem Zusammenhang im verbandseigenen Rundschreiben für die Beratung seitens des Verbands: „Wenn Sie mit Ihrer eigenen erzielten Reichweite und der Resonanz der Kunden auf Social Media (Facebook, Instagram, ...) nicht ganz zufrieden sind, dann nehmen Sie doch unsere Digi-BIT-Beratung in Anspruch. Wir schauen gemeinsam, wo Optimierungsmöglichkeiten bestehen.“