STUTTGART Vom 21. bis 23. Oktober 2023 schreibt die Süffa in Stuttgart ihre Erfolgsgeschichte fort und bleibt die Top-Adresse für das Handwerk.

Die Fachmesse für die Fleischbranche mit dem Fleischerverband Baden-Württemberg als ideellem Träger bietet den Fachbesuchern Informationen zu neuen Produkten und Trends am Markt, gibt wertvolle Impulse und bietet die Möglichkeit sich auszutauschen sowie das eigenen Netzwerk auszubauen. „Auf der Süffa trifft sich die gesamte Fleischbranche, denn nur in Stuttgart wird das komplette Sortiment für Handwerksbetriebe abgebildet“, so Andreas Wiesinger, Mitglied der Geschäftsleitung der Messe Stuttgart.Die Planungen für die Messe sind bereits angelaufen und unter dem Motto „Hier steppt das Schwein. Steppen Sie mit!“ können sich interessierte Aussteller jetzt anmelden. Neben der Anmeldung einer Standfläche können Unternehmen eigene Ideen für das umfangreiche Rahmenprogramm, die Süffa-Specials, einbringen. Zur Auswahl stehen die Themenbereiche BBQ Digitalisierung , Feinkost sowie Wild & Jagd.Zur Süffa kommen Menschen und Märkte zusammen. Sie ist der Branchentreff für das Fleischerhandwerk und die mittelständische Industrie. In den Hallen präsentieren sich ausstellende Unternehmen aus den Bereichen Produktion, Verkauf und Ladenausstattung dem kompetenten Fachpublikum. Zur Süffa 2021 kamen – seinerzeit unter Pandemiebedingungen – rund 5.000 Messegäste in die baden-württembergische Landeshauptstadt, 39 Prozent mit Investitionsabsichten. 94 Prozent der Besucher kamen aus dem Inland.