KÖLN Die Leistungsschau von Deutscher Landwirtschafts-Gesellschaft (DLG) und Koelnmesse bietet Internationalität und umfangreiches Rahmenprogramm.

Die Anuga FoodTec nimmt mit ihrem übergreifenden Konzept, das alle Prozessschritte von der Verarbeitung der Rohstoffe bis zum fertigen Produkt umfasst, eine zentrale Rolle für die nachfragende Industrie ein. Die auf den April 2022 verschobene Zuliefermesse für die Lebensmittel- und Getränkeindustri verzeichnet einen unverändert hohen Zuspruch in allen Angebotssegmenten. Die Anuga FoodTec präsentiert sich als "Special Edition" und damit als Verknüpfung von kompakter Präsenzmesse mit der reichweitenstarken Digitalplattform Anuga FoodTec @home. Als Ergebnis der Aussteller- und Besucherbefragungen auf der Anuga FoodTec 2018 wurde die Angebotssegmentierung überarbeitet, um entlang der gesamten Wertschöpfungskette Kompetenzen und Lösungsansätze darstellen zu können. So können Angebot und Nachfrage noch gezielter zusammengeführt werden.

Die Segmente im Überblick:

Processing

Processing Filling and Packaging

Filling and Packaging Digitalisation

Digitalisation Automation

Automation Intralogistics

Intralogistics Safety and Analytics

Safety and Analytics Environment and Energy

Environment and Energy Science and Pioneering

Neue Themen werten die Messe auf

Mit den neuen Segmenten "Intralogistik", "Automation", "Digitalisation", "Energy and Environment" und "Science and Pioneering" werden wichtige Schwerpunktthemen der Lebensmittel- und Getränkeindustrie fokussiert.

Intralogistik beschäftigt sich mit dem innerbetrieblichen Materialfluss und umfasst z.B. Produktgruppen wie Förderanlagen, Großbehälter, Lagersysteme oder Flurförderfahrzeuge. Auch ergänzende Themenfelder wie Lagerhaltung und Gebäudemanagement werden hier berührt.

Automation und Digitalisierung hängen eng zusammen. Prozesse von manuell auf automatischen Betrieb also Maschinenbetrieb umzustellen, ist im Herstellungsprozess von Lebensmitteln und Getränken eine wichtige Herausforderung. Digitalisierung verbindet die automatisierten Prozesse durch innovative Technologien, die alle Anwendungen bedarfs- und produktgerecht steuern können.

Energy and Environment ist eines der Kernfelder im Produktionsprozess von Lebensmitteln. Energie, Frischwasser, Abfälle und Wiederaufbereitung sind in jedem Produktionsprozess wichtige Faktoren, mit den sich Kosten und Aufwand steuern lassen. Darüber hinaus rücken diese Themen stark in den Fokus der Öffentlichkeit, die zunehmend von den Herstellern von Lebensmitteln eine klare Einstellung zu Umweltthemen erwartet. Der Bereich bietet auf verschiedenen Ebenen Lösungsansätze über alle Prozessstufen hinweg.

Science and Pioneering richtet sich mehr als jedes andere Segment auf die Zukunft aus. Die Fachwelt soll schon heute erkennen, welche Lösungen in den nächsten fünf bis zehn Jahren marktreif sind und wohin sich die Branche entwickelt. Neben Start-ups und jungen, innovativen Unternehmen können sich auch Forschungsinstitute und Universitäten an der Zukunftsdiskussion beteiligen.

Eventprogramm

Sustainable Packaging Summit

Sustainable Packaging Summit Next Generation FoodTech

Next Generation FoodTech Functional Food

Functional Food Alternative Proteinquellen

Alternative Proteinquellen Brand Empowerment

Digitale Plattform

Alle Angebotssegmente werden auch vom Event- und Kongressprogramm aufgegriffen, von Experten diskutiert und in unterschiedlichen Ansätzen zukunftsorientiert dargestellt.Ergänzend zur Präsenzmesse bietet die Anuga FoodTec auf der neuen digitalen Plattform Anuga FoodTec @home zusätzliche Informations- und Networkingmöglichkeiten. Während die Aussteller der Anuga FoodTec sich durch digitale Präsentationen in unterschiedlichen Formaten profilieren können, haben die virtuellen Besucher Zugriff auf zahlreiche Inhalte und Daten, die die Messe bietet. Dies ist auch für alle Interessenten relevant, die die Messe nicht besuchen können. Die Programme der Main-Stage und der Innovation-Stage werden sowohl als Streaminig-Dienst angeboten als auch on demand auf der Plattform zur Verfügung gestellt.