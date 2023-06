Bayern: "Metzgereien müssen entlastet werden"

NÜRNBERG "Der Freistaat setzt sich für eine Vereinheitlichung der Fleischhygienegebühren genauso ein wie für eine Reduzierung der Bemessungsgrenzen bei den Energiepreisbremsen." Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger war zu Gast in der Mitgliederversammlung des Fleischerverbands Bayerns.

Mehr dazu IMAGO / ari Bayern Der Meisterbonus steigt Gute Nachrichten aus dem Münchner Kabinett: Die Weiterbildungsprämie wird rückwirkend angehoben. mehr ››

Nachbessern bei den Preisbremsen

Kulinarischer Beruf in der Mitte der Gesellschaft

In seiner Rede vor Obermeistern und Delegierten der bayerischen Metzger-Innungen sagte Aiwanger : "Das bayerische Fleischerhandwerk ist eine tragende Säule der regionalen Versorgung. Wir müssen alles unternehmen, damit Fleisch essentiell bei der Lebensmittelversorgung bleibt und nicht irgendwelche ideologischen Trends politische Entscheidungen und Ernährungsempfehlungen bestimmen. Entsprechend setze er sich für Landwirte, die Fleisch erzeugen, und für Metzger, die Fleisch verarbeiten, gleichermaßen ein. Sie sorgten mit ihren Spezialitäten für eine abwechslungsreiche Genusskultur in Bayern."Damit auch unsere Kinder die regionalen, traditionellen Fleisch- und Wurstprodukte genießen können, müssen wir einige Herausforderungen aus dem Weg räumen, die die tägliche Arbeit der Metzger extrem belasten", erkannte Aiwanger. Hier ging er mit der aktuellen Bundesregierung hart ins Gericht: "Ich weiß nicht, ob die Sorgen des Mittelstands im Berliner Elfenbeinturm überhaupt noch ankommen." Bayern dagegen setze sich für eine Vereinheitlichung der Fleischhygienegebühren ein. Der Minister vericherte: "Wir wollen eine Entlastung kleinerer Schlachtbetriebe. Sie dürfen nicht mehr Gebühren bezahlen als große Betriebe, die einen Vorteil wegen der Anzahl der Schlachttiere haben." Schließlich stünden die kleinen Metzgereien für Verbraucherschutz, Verarbeitung und Qualität aus der Region. Nun hofft der stellvertretende Ministerpräsident, dass auch die EU der Vereinheitlichung der Gebühren zustimmt.Mit Blick auf die weiter angespannten Energiepreise forderte Aiwanger, der Bund müsse bei den Preisbremsen deutlich nachbessern und die Bemessungsgrenze von 30.000 kWh deutlich reduzieren. Die kleinen Betriebe müssten hiervon genauso profitieren wie von einem von ihm geforderten Wirtschaftsstrompreis in Höhe von 4 Cent.Außerdem müsse mehr getan werden, um mehr Fachkräfte für dieses spannende Lebensmittelgewerk zu gewinnen, forderte der Minister: "In diesem kulinarischen Beruf in der Mitte der Gesellschaft darf der jetzt schon festzustellende Fach- und Arbeitskräftemangel nicht zur Wachstumsbremse werden." Hier setze die bayerische Staatsregierung kraftvolle Anreize, um das heimische Potenzial an Arbeitskräften noch besser auszuschöpfen. Hier nannte er den seit dem Schuljahr 2022/23 eingeführten „Tag des Handwerks“, den auf 3.000 Euro erhöhten Meisterbonus sowie den Antrag für eine bundesweit kostenfreie Meisterausbildung. Aiwangers Forderung: "Master und Meister müssen gleichgestellt sein. Das wäre ein kraftvolles Zeichen der Wertschätzung für die berufliche Bildung."