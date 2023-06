Mitgliederversammlung: Verbände auf Augenhöhe

KRÖLPA Delegierte stimmen in Krölpa für den gemeinsamen Weg mit dem LIV Bayern.

Etwa 30 Kolleginnen und Kollegen begrüßte Landesinnungsmeister Thomas Hönnger zu einer außerordentlichen Mitgliederversammlung in Krölpa. Außerordentlich deswegen, weil Beschlüsse in Vorbereitung auf die richtige Mitgliederversammlung im Herbst zu treffen waren, deren Umsetzung der Vorstand und die Geschäftsführung nun bis zum Herbst angehen können.

Drei neue Kandidaten

Zukunft sieht weiß-blau aus

Da wäre zum einen die Vorbereitung der Vorstandswahlen im Herbst. Nachdem mindestens drei der amtierenden Vorstandsmitglieder nicht mehr kandidieren werden, stellten sich mit Robert Lesser, Andreas Taudte und Erhard Fritsche drei neue Kandidaten vor, die sich in die Vorstandsarbeit einbringen möchten.„In erster Linie danke ich natürlich all meinen jetzigen Vorstandskollegen für die Zusammenarbeit und für ihren Einsatz. Ich freue mich aber auch, dass sich junge Kollegen bereiterklärt haben, diese erfolgreiche Arbeit in unserem Landesvorstand fortzuführen“, so der Landesinnungsmeister.Zwei weitere zentrale Themen beherrschten die Gespräche der Versammlung. Einerseits stellt ein Mitarbeiter des Thüringer Wirtschaftsministeriums einen Weg zur Änderung der Rechtsform des Verbands vor. Problematisch war aus Sicht des zuständigen Beamten, dass zwischen Wirtschaftsministerium und dem Vereinsregister eine Zuständigkeitskollision gesehen wurde. Diese kann nun behoben werden. Der finale Weg soll im Herbst von den Delegierten beschlossen werden. Einstimmigen Zuspruch fand unter allen Delegierten auch die avisierte Kooperation mit dem Fleischerverband Bayern . Thomas Hönnger erklärte eingangs nochmal die Hintergründe, bevor Geschäftsführer Lars Bubnick , der nach Krölpa gereist war, die Arbeitsweise und Leistungen des Fleischerverbands Bayern sowie die Vision der Kooperation mit Blick auf beide Verbände vorstellte.Politische Arbeit, Nachwuchswerbung, Betreuung der Mitglieder und eine Präsenz auf der Thüringen Ausstellung sind in der Planung. Die Geschäftsstellen arbeiten seit einigen Monaten eng zusammen. Auch erste politische Gespräche wurden bereits geführt. „Uns ist wichtig, dass beide Verbände auf Augenhöhe miteinander funktionieren. Es muss jeder seine Identität beibehalten und ich habe den Eindruck, dass uns das hervorragend gelingen wird“, so Bubnick. Die anwesenden Delegierten stimmten einstimmig dafür, dass die Kooperation sowie das Beitragsmodell der bayerischen Kollegen im Herbst zu einer finalen Abstimmung auf die Tagesordnung gesetzt werden.Zum krönenden Abschluss des Tags war es dem Vorstand des Thüringer Verbands wichtig, Geschäftsführerin Helgard Anding für ihr 25-jähriges Engagement in der Geschäftsstelle zu ehren. In der Laudatio fand Vorstandsmitglied Antje Pfauter emotionale Worte und hob den Einsatz und das Meistern besonderer Herausforderungen gebührend hervor.