NÜRNBERG Die Radio-Moderatoren Mark Neugebauer und Yase Schaub erhalten den zwölften Nürnberger Bratwurstpreis.

„In Nürnberg gibt es jetzt eine Bratwurstgasse, in der unser Bratwurstmuseum steht. Das haben Sie geschafft!“ Grund genug für Dr. Rainer Heimler, Vorsitzender des Schutzverbands Nürnberger Bratwürste, den zwölften Nürnberger Bratwurstpreis an die Radio-Energy-Moderatoren Yase Schaub und Mark Neugebauer zu verleihen, die die Idee zu dem neuen Straßennamen hatten und in kürzester Zeit sogar den Stadtrat davon überzeugten.



Illustre Vorgänger Vom Politiker bis zum Imbissbetreiber: seit 2004 wird der Nürnberger Bratwurstpreis verliehen. Die letzten fünf Preisträger sind hier aufgelistet. 2004 : SZ-Journalistin Kerstin Greiner; sie hatte Fresskörbe mit 22 deutschen Spezialitäten in alle Welt verschickt, um zu testen, wie sie im Ausland ankommen. Sieger: die Nürnberger Bratwurst.

2005 : Wolfgang Bald aus Nürnberg und seine Frau Petra; sie betreiben einen Imbiss-Stand am Cabo de San Vicente an der portugiesischen Algarve und verkaufen „die letzte Bratwurst vor Amerika“.

2006 : Franz Fischler; der Österreicher verantwortete in seiner Amtszeit als EU-Agrarkommissar 2003 die Eintragung der Nürnberger Bratwürste als europaweit geschützte geografische Angabe (g.g.A.) mit.

2007 : Künstlerin Gisela Hellinger; die Fränkin setzte in über 100 Cartoons, Zeichnungen, Druckgrafiken und Objekten der Bratwurst auf frivol-ironische Weise ein Denkmal.

2008 : Dr. Hartmut Frommer; der ehemalige Stadtrechtsdirektor und Vorsitzende des Schutzverbandes Nürnberger Bratwürste war treibende Kraft für die „g.g.A“-Kennzeichnung und sorgt mit den „Bratwurstspaziergängen“ für eine kulturelle Attraktion.

2009 : der Nürnberger Christkindlesmarkt; das Weihnachtsspektakel auf dem Hauptmarkt ist Ziel tausender Touristen wie Heimat der Bratwurst. Hier wurde einst die Verkaufs-Variante der „Drei im Weckla“ erfunden.

2010 : Werner Behringer; der Nürnberger Gastronom betreibt vor Ort unter anderem das „Bratwursthäusle“ und das „Bratwurstglöcklein“ und exportiert Bratwürste bis nach Tokio und Osaka in Japan.

2011 : der 1. FC Nürnberg; bei den 17 Heimspielen des Fußball-Bundesligisten werden jährlich etwa 350.000 frisch gegrillte Bratwürste an Fans aus Nah und Fern verkauft.

2012 : Alfons Schuhbeck; der Sternekoch aus Waging gilt als großer Bratwurst-Fan, stand selbst bei Bratwurst-Tagen am Grill und setzt auf das Einfache, Herzhafte: „Es gibt nix Besseres als was Guats!"

2013 : die Fleischer-Innung; Nürnbergs Metzger haben die Rezeptur der Bratwurst über Jahrhunderte bewahrt, ihre Qualität gesichert und stellen sie noch heute in ihren Betrieben handwerklich her.

2014: Ulrich Maly; als Nürnberger Oberbürgermeister hat der SPD-Politiker das EU-Prädikat „Geschützte geografische Angabe" für die Bratwurst mit beantragt und sich vom Stadtrat bis nach Berlin und Brüssel für ihren Herkunftsschutz stark gemacht.

Ende Mai 2021 stellten die beiden in ihrer Show „Energy am Morgen“ die Frage: Warum gibt es einen Bierweg, aber keine Bratwurstgasse in Nürnberg? Denn (neben den Lebkuchen) ist Nürnberg ja vor allem für seine Bratwürste in der ganzen Welt bekannt. Nachdem Wirtschaftsreferent Dr. Michael Fraas und auch Oberbürgermeister Marcus König sich positiv geäußert hatten, brachte die CSU das Thema im Stadtrat ein – und der Verkehrsausschuss gab am 14. Oktober 2021 grünes Licht: Die „Bratwurstgasse“ wurde am Trödelmarkt hinter dem Henkersteg ausgewiesen, das Bratwurstmuseum hat seitdem die Adresse „Bratwurstgasse 1“.Diesen „Geistesblitz“ lobten auch Marketingfachleute, nach dem Motto: „Andere Städte stellen Spezialitäten bewusst in den Vordergrund, zum Beispiel Frankfurt die Grüne Soße, die Münchner ihre Weißwurst. Warum sollen wir das denn nicht auch machen?“ Ein Straßenname als Bekenntnis zum „Bratwurst-Image“ der Stadt, dem sie Millionen hungrige Touristen verdankt. Gut 1,2 Milliarden der nur sieben bis neun Zentimeter kleinen und 20 bis 25 Gramm leichten Bratwürste stellen die Metzger und vier industrielle Hersteller (HoWe, Wolf, Kupfer, Schlütter) jährlich in der Frankenmetropole her.In der Ehrenhalle des Rathauses Wolffscher Bau lobte OB König die Preisträger für ihre Initiative: „Bratwurstgasse und Bratwurstmuseum – das passt zusammen!“ Heimler bezeichnete den Preis, der drei stilisierte „Nürnberger“ mit Hintergrundbeleuchtung darstellt, als ganz besonderen. Er werde nicht regelmäßig verliehen (zuletzt 2014), sondern nur, wenn sich wirklich ein Preisträger anbiete. Das Energy-Duo habe ihn definitiv verdient.Yase Schaub (31) bekannte, die vermeintliche Schnapsidee eines „Bratwurstgässlas“ sei durch Zufall geboren worden. Jetzt sei sie stolz darauf und könne irgendwann beim Spaziergang mit den Kindern sagen: „Das hat Mama geschafft!“ Mark Neugebauer (37) freute sich mit ihr über den ersten Ehrenpreis seiner Karriere.