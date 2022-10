imago / Chromorange

Das Schwabentor in Freiburg im Breisgau.

FREIBURG In Freiburg sollen Kinder in städtischen Kitas und Grundschulen vom kommenden Schuljahr an nur noch vegetarisches Essen bekommen.

