FRANKFURT Das Team der Redaktionen afz, „Fleischwirtschaft“ sowie fleischwirtschaft.de wünscht allen Leserinnen und Lesern angenehme Feiertage.

Nachdem der Ukraine-Krieg bald in seine achte Woche geht, scheint ein schnelles Ende der grausamen Kämpfe unwahrscheinlich. Dennoch ist Ostern für die Christen ein Fest der Hoffnung. Und so hoffen wir – wie sicher die meisten unserer Leser – fest auf friedvollere Zeiten, nicht nur in Europa. In diesem Sinn wünschen Ihnen Redaktion und Verlag erholsame Ostertage.