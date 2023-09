Polit-Talk: Metzger fordern Unterstützung

WITTLICH Fleischerinnung Mosel-Eifel-Hunsrück im politischen Austausch mit CDU Abgeordneter Karina Wächter.

Die Agenda war umfangreich, mit der die Fleischer der Region Mosel-Eifel-Hunsrück (MEHR) kürzlich in den Dialog mit Karina Wächter (CDU), Landtagsabgeordnete in Rheinland-Pfalz, gingen. Auf Einladung von Obermeister Dieter Schares und Vorstandsmitglied Klaus Gauer-Kneppel besuchte Wächter die Innungsgeschäftsstelle in Wittlich.Ausbleibende Bewerbungen von Fachkräften, ein stetig schlechter werdender Bildungsstand des Nachwuchses, Kostendruck durch Energie- und Lohnkostenentwicklungen und unbeständige politische Entscheidungen: Dies sind nur einige Punkte, welche die Fleischer zu beklagen haben. Dazu die Dauerthemen der zunehmenden Bürokratie und die harte Konkurrenz durch Importe. Die handwerklichen Fleischer kämpfen zudem auf einer Front mit immer weniger regionalen Landwirten, um hochwertiges Fleisch lokaler Herkunft zu erhalten. Auch der gesellschaftliche Trend zu veganer und vegetarischer Ernährung führt zu weniger Absatz.In dem politischen Austausch machten die Fleischer und auch die Vertreter der Kreishandwerkerschaft Mosel-Eifel-Hunsrück-Region deutlich, wie elementar eine Stärkung der regionalen Fleischerbetriebe ist. „Wir können stolz auf unsere heimischen Unternehmer sein. Ihre Produkte sind regional, ehrlich und qualitativ sehr hochwertig. Viele Betriebe bestehen seit mehreren Generationen und stellen die Versorgung mit guten Lebensmitteln und eben keiner Massenware sicher. Umso mehr müssen wir alles daransetzen, diese Unternehmen zu stärken. Und das fordern wir von der Politik ein“, machte der stellvertretende Geschäftsführer Christian Weirich deutlich. Dem Gespräch mit Wächter war bereits ein Austausch mit MdL Dr. Joachim Streit (Freie Wähler) vorausgegangen.