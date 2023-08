mkt

Minister Peter Hauk (links) stellte sich im Rahmen eines Fachgesprächs auf dem Schlachthof Ernst in Bahlingen der Diskussion mit Fleischern und Landwirten.

BAHLINGEN Eine große Bandbreite an Themen rund um die Fleischerzeugung und -verarbeitung stand im Mittelpunkt eines Fachgesprächs, zu dem der Fleischerzeugerring Ortenau, der BLHV, Landwirte und die Metzgerinnung Emmendingen den baden-württembergischen Minister für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz (MLR), Peter Hauk, eingeladen hatten.

Bei sommerlichen Temperaturen traf man sich in zwangloser Runde auf dem Außengelände des Schlachthofes Ernst in Bahlingen am Kaiserstuhl. D