BIBERACH Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir hat sich erneut klar zur landwirtschaftlichen Tierhaltung in Deutschland bekannt.

„Tierhaltung ist keine Kür - sie ist Pflicht, sie ist unverzichtbar“, betonte der Minister heute beim politischen Aschermittwoch seiner Partei in Biberach. Die notwendigen Veränderungen dürfe man jedoch nicht länger auf die lange Bank schieben, sondern müsse sie jetzt anpacken. „Wir müssen es schaffen, dem Wohl der Tiere in Ställen und auf der Weide besser gerecht zu werden“, hob der Grünen-Politiker hervor. Zudem könne die Tierhaltung nur dann zukunftsfest sein, wenn sie wesentlich mehr als heute zum Schutz von Klima, Umwelt und Natur beitrage. Darüber hinaus gelte es, dem Wunsch der Verbraucher nach mehr Transparenz nachzukommen. Die Konsumenten wollten beim Einkauf wissen, wie das Tier gehalten worden sei.Bei all diesen geplanten Veränderungen geht es laut Özdemir immer auch um bessere wirtschaftliche Perspektiven für die Bauern. Sie brauchten ein ausreichendes Einkommen, und das müsse es der Gesellschaft wert sein, wenn sie mehr Tierschutz wolle. Der Ressortchef ging zudem auf umweltpolitische Themen ein. Für ihn ist das Zusammenspiel von Landwirtschaft und Umwelt in Baden-Württemberg eine Blaupause für seine Arbeit in Berlin. Im Südwesten habe man das Problem gut gelöst, den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln zu verringern und gleichzeitig der Landwirtschaft Chancen zur Weiterbewirtschaftung in sensiblen Gebieten zu geben, stellte der Minister fest. Das sei auch ein guter Ansatz für die Umsetzung der Brüsseler Pläne zur Reduzierung des Pflanzenschutzmittelaufwands.