Preispolitik: Teurer, nicht kostendeckend

FRANKFURT Metzger scheuen sich vor Preisanpassungen. Die Lebensmitteleinzelhändler planen dagegen, mit Blick auf Weihnachten mehr zu verlangen.

Mehr dazu imago / Frank Müller Branchencho Fleischwirtschaft Verbraucher greifen öfter zur Gelbwurst Zweite Befragung der Fleischwirtschaft macht Inflation und Preissteigerungen verantwortlich. mehr ››

Die Teuerung von Nahrungsmitteln übertrifft nun deutlich die Inflationsrate für alle Waren und Dienstleistungen. Fleisch kostete im Oktober 2022 fast ein Fünftel mehr als ein Jahr zuvor.Die aktuelle Auswertung des afz-Barometers zeigt, dass die Ergebnisse der fleischerhandwerklichen Betriebe immer stärker unter Druck geraten. Viele Unternehmen scheuen sich, die Verkaufspreise so anzupassen, dass sie die spürbar gestiegenen Beschaffungskosten auffangen können. „Ein weiterer Preisaufschlag an der Theke ist schwierig“, so ein Umfrageteilnehmer gegenüber der afz – allgemeine fleischer zeitung.Auch der Deutsche Fleischer-Verband ( DFV ) befragte seine Mitglieder zur Preispolitik in den Innungsbetrieben. 63 Prozent haben nicht in erforderlichem Maß aufgeschlagen. Bei einem Drittel der Unternehmer reichen die Preiserhöhungen gerade so aus und nur drei Prozent geben an, die gestiegenen Kosten gut an die Kunden weitergegeben zu haben.Die Metzger halten sich beim Umfang der Preisaufschläge zurück, weil sie die Kaufzurückhaltung bei ihren Kundinnen und Kunden teils deutlich wahrnehmen. Wenn es um die tägliche Versorgung geht, halten die Bürger ihr Geld verstärkt zusammen. In Supermärkten und Discountern greifen die Verbraucher öfter zu Gelbwurst und Handelsmarken, wie auch das „Branchenecho Fleischwirtschaft“ analysierte.Der Lebensmitteleinzelhandel scheint dagegen offensiver mit Preisaufschlägen zu verfahren. Das hat das Münchner Ifo Institut in seiner neuen Umfrage zur Preiserwartung erhoben. Danach planen 95,1 Prozent der Händler weitere Preiserhöhungen noch vor dem Jahreswechsel.