Produktion: Effiziente Entwässerung

PICHL Aschl, Spezialist für Entwässerungstechnik aus Edelstahl, bietet passende Produktlösungen für die Sanierung von Sanitärbereichen, Parkhäusern oder für die Lebensmittelindustrie.

Die Dusch- und Badrinnen sowie Bodenabläufe des Unternehmens aus dem oberösterreichischen Pichl bei Wels erfüllen alle Anforderungen in der Sanierung, wie geringe Aufbauhöhe, hohe Ablaufleistung und Belastbarkeit. Durch ihre korrosionsbeständige Bauweise sowie ansprechende Optik fügen sich die Entwässerungslösungen in das Gesamtbild von Gebäuden ein.Sanierungsmaßnahmen tragen dazu bei, den Energieverbrauch zu senken, den Komfort und den Immobilienwert zu erhöhen und die Bausubstanz zu erhalten. Ein Großteil der Gebäude in Deutschland, Österreich und der Schweiz ist sanierungsbedürftig und benötigt unter anderem auch modernisierte Entwässerungslösungen. Im Rahmen einer Sanierung sollte deshalb die bestehende Entwässerungstechnik auf ihre Funktionstüchtigkeit und Leistungsfähigkeit überprüft werden.Das Unternehmen bietet für die Gebäudesanierung ein breites Sortiment an Entwässerungslösungen für verschiedenste Anwendungsbereiche. Die Bodenabläufe und Rinnen zeichnen sich durch eine flache Bauweise für geringe Aufbauhöhen aus. Sie führen Wasser inklusive Feststoffen schnell und sicher ab und überzeugen mit optimaler Hygiene sowie einer einfachen Reinigung.Für die Gewerbe und Lebensmittelindustrie eignen sich vor allem der besonders flache Bodenablauf Eurosink Junior Slimline mit einer Gesamteinbauhöhe von 120 mm sowie die Kastenwanne mit großem Schmutzfangkorb. Mit dieser Entwässerungstechnik wird Staunässe vermieden und Bodenaufbau und Gebäudesubstanz sind langfristig geschützt.