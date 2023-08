BAD TÖLZ Der sicherste Weg, einen Listerienbefall in der Produktion und Weiterverarbeitung zu vermeiden, sind vorbeugende Hygienemaßnahmen.

Diese Maßnahmen betreffen sowohl die Personal- als auch die Betriebshygiene. Im Bereich der Personalhygiene sind Hygiene schleusen, Händereinigung und -desinfektion sowie Sohlenreinigung und -desinfektion bekannt und weit verbreitet. Diese Geräte sichern insbesondere den Zutritt zu hygienesensiblen Bereichen.Nicht weniger wichtig, aber in der Wahrnehmung meist nicht so präsent, sind die Reinigung und Desinfektion von Produktionsstätten sowie Arbeitsmaterialien mittels technischer Systeme, insbesondere mit Schaumreinigungsanlagen.Die Niederdruck-Schaumreinigung ist ein sicheres System zur Reinigung und Desinfektion von Räumen. Mit ihr lassen sich kleine und große Flächen wie Böden, Wände und Decken schnell und gründlich säubern. Wie der Name schon sagt, arbeiten die Geräte mit Niederdruck, mit dem die Reinigungs- und Desinfektionsmittel in Schaumform auf die Oberflächen aufgetragen und dann mit klarem Wasser abgespült werden. Gesteuert wird das System über eine zentrale Station, die auch mehrere Satelliten mit Wasser versorgt. Diese Applikationsform ist besonders chemie- und wassersparend sowie gründlich, da jeder Winkel erreicht wird. Dies ist für die Bekämpfung von Listerien von großer Bedeutung, da bereits geringe Kontaminationen zu Ausbrüchen führen können.Bei sich wiederholenden Reinigungsprozessen bieten sich automatisierte Schaumreinigungsanlagen an. Diese Schaumreinigungsgeräte reinigen standardisierte oder komplexe Applikationen wie Förderbänder, Abfüllanlagen, Zerlegebänder und weitere Anlagen.