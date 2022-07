Imago Images / IP3press

Trotz des leichten Rückgangs der Schlachtzahlen, bleibt die Rinderhaltung ein wichtiger Sektor der französischen Landwirtschaft.

PARIS Im vergangenen Jahr wurden in Frankreich weniger Rinder geschlachtet. Der Außenhandel mit Rindfleisch nahm dagegen zu.

