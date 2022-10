Rohstoffsicherung: Schweine drohen auszugehen

FRANKFURT Fachtagung von Müller-Fleisch diskutierte über die Erzeugung von Schweinefleisch in Bayern und Baden-Württemberg. Die Agrarminister Kaniber und Hauk werben für regionale Produktion.

Unter Landwirten und Metzgern herrscht Alarmstimmung. Kaum jemand außerhalb der Agrar- und Fleischwirtschaft will wahrhaben, dass der wertvolle Rohstoff Schweinefleisch knapp werden wird.Gegenwärtig nimmt die Öffentlichkeit ein anderes Marktgeschehen wahr. Es herrscht Druck im Kessel. An den Schlachtvieh- und Fleischmärkten hierzulande fällt das Angebot an schlachtreifen Tieren im Vergleich zu den Vorjahren zwar deutlich kleiner aus. Dennoch reicht die Menge für den begrenzten Bedarf aus. In der Folge gab die Notierung der VEZG nach.Dazu passen Meldungen, dass einerseits der Pro-Kopf-Verzehr von Schweinefleisch unter den Bürgerinnen und Bürgern um 1,3 Kilogramm auf durchschnittlich 31,0 Kilo sank. Und andererseits verleitet der hohe Selbstversorgungsgrad bei Fleisch von 118 Prozent zu glauben, es gäbe ausreichend Ware. Da die Verbraucherinnen und Verbraucher aber zu Edelteilen greifen, bleibt deren Angebot begrenzt.In der vergangenen Woche schlug Müller-Fleisch Alarm. In Ulm diskutierte das Familienunternehmen über den Strukturwandel in der Schweinehaltung. So sank die Zahl der schweinehaltenden Betriebe in Baden-Württemberg und Niedersachsen in den vergangenen zehn Jahren um knapp 44 Prozent, in Bayern um fast 46 Prozent und in Nordrhein-Westfalen um nahezu 30 Prozent.Die baden-württembergische Landesanstalt für Landwirtschaft, Ernährung und Ländlichen Raum ( LEL ) ist davon überzeugt, dass die eigene Ferkelerzeugung in wenigen Jahren nicht mehr ausreicht, um die regionalen Programme zu bedienen. Soweit dürfe es nicht kommen. Schweinefleisch aus Süddeutschland soll es auch in Zukunft geben, bekräftigten bekräftigten die beiden Landwirtschaftsminister Peter Hauk und seine bayerische Amtskollegin Michaela Kaniber auf Müllers Fachtagung in Ulm.Lesen Sie zum Thema auch den Kommentar „ Ruf nach Planungssicherheit “ von Monika Mathes.