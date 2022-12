Rückblick : Die Themen des Jahres

FRANKFURT Das Jahr 2022 wird uns wohl noch eine Weile als das Jahr der Zeitenwende im Gedächtnis bleiben. Zu den Auswirkungen der Corona-Pandemie kam der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine, der ebenfalls Lieferketten störte und eine rasante Inflation in Gang setzte.

Diese Schlagzeilen begleiteten Schlachter und Zerleger, Verarbeiter und fleischerhandwerkliche Betriebe durch die vergangenen zwölf Monate:

Januar: Metzger in Kauflaune

Februar: Russland greift die Ukraine an

März: Branche schlägt Alarm

April: Gut 47.000 Tonnen eingelagert

Mai: Familientreffen auf der IFFA

Juni: ASP bringt Vermarktung ins Stocken

Juli: Förderpreise vergeben

August: Immer weniger Fleisch

September: Butcher Wolfpack holt WM-Titel

Oktober: Teuerung erstmals über 20 Prozent

November: Strom- und Gaspreisbremse kommt

Dezember: Erste Lesung im Bundestag

Nach zwei Jahren Pandemie blickt ein Großteil der Handwerksfleischer optimistisch auf das neue Jahr. Etwa die Hälfte der 214 vom Deutschen Fleischer-Verband (DFV) Befragten planen 2022 größere Investitionen. Vorrangig blicken die Meister dabei auf ihre Produktion. Knapp ein Drittel will hier modernisieren.Mit Entsetzen blickt die Welt auf die Ukraine. Seit dem Überfall Putins ist die Welt eine andere. Der Krieg wie auch die Sanktionen der westlichen Staaten haben erhebliche Auswirkungen auf die Agrarmärkte. Russland und die Ukraine sind wichtige Lieferanten von Weizen, Mais und Sonnenblumenöl. Das trifft auch die Fleischwirtschaft.Die Folgen des Kriegs in der Ukraine treffen die Ernährungswirtschaft hart. Erste Unternehmen wie Tönnies, Vion, Westfleisch oder Wiesenhof berichten von einer massiven Störung sämtlicher bestehender Geschäftsgrundlagen. Sie öffnen aufgrund höherer Gewalt die Kontrakte und passen die Preise an. Auch die deutschen Wursthersteller klagen.Angesichts der anhaltenden Krise auf dem europäischen Schlachtschweinemarkt bezuschusst die EU die Private Lagerhaltung (PLH) für Schweinefleisch. Bis zum Ablauf der Antragsfrist Ende April wurden rund 47500 t Schweinefleisch zur Einlagerung angemeldet. Unternehmen aus 17 Mitgliedstaaten machten davon Gebrauch.Nach der pandemiebedingten Flaute, in der Branchentreffs oft nur in abgespeckter Form und unter strengen Hygiene-Auflagen stattfanden, freut sich die Fleischwirtschaft über den persönlichen Austausch, über die Neuheiten ihrer Zulieferer und über spannende Wettbewerbe. Besonders im Fokus: die Nachhaltigkeit.Die Afrikanische Schweinepest (ASP) erreicht erstmals einen Nutztierbestand in Niedersachsen. Dieser und ein weiterer Ausbruch in Brandenburg wirbeln die Märkte ziemlich durcheinander. In der Restriktionszone stauen sich die schlachtreifen Schweine. Erst Ende Juli wird der Weg freigemacht zur Schlachtung und Verarbeitung.afz und „Fleischwirtschaft“ zeichnen wieder junge, ambitionierte Talente aus Handwerk, Industrie und Wissenschaft mit dem „Förderpreis der Fleischwirtschaft“ aus. Die Preisverleihung findet diesmal im Rahmen der Jubiläumsfeier „100 Jahre Fleischwirtschaft“ statt. Die Preisträger 2022 sind Hanna Elsen, Thomas Mair und Lisa Franke.In Deutschland wird immer weniger Fleisch erzeugt. Im ersten Halbjahr 2022 nahm die Produktion zum Vorjahr um 7,9 Prozent auf 3,53 Mio. t ab. Die stärksten Einbußen erlitt der Bereich Schweinefleisch. Die Nachfrage sei bei weiter sinkenden Schlachtzahlen nicht zu decken, warnt später der Verband der Fleischwirtschaft.Es ist vollbracht: Das Butcher Wolfpack hat den Weltmeistertitel bei der World Butchers‘ Challenge 2022 im kalifornischen Sacramento gewonnen. Das Team um Kapitän Dirk Freyberger aus Nürnberg trat in den USA gegen 13 andere Nationen an. Darunter namhafte Gegner aus Irland, Neuseeland, Australien, Frankreich, Italien oder den USA.Gestiegene Energiekosten, gestörte Lieferketten sowie der Arbeitskräftemangel treiben auch die Preise für Lebensmittel in die Höhe. Im Oktober steigt die Inflationsrate in diesem Segment erstmals über 20 Prozent. Dabei gehören Fleisch und Fleischwaren zu den Inflationstreibern: Die Preise stiegen binnen Jahresfrist um 19,3 Prozent.Das Bundeskabinett beschließt die Energiepreisbremse. Damit werden die explodierenden Kosten für Strom, Gas und Wärme für private Haushalte und Unternehmen ab 2023 begrenzt. Mitte Dezember stimmen auch Bundestag und Bundesrat zu. Entscheidend für die energieintensiven Betriebe der Fleischwirtschaft bleibt die Umsetzung.Nachdem Cem Özdemir im Juni erste Eckpunkte für die Haltungskennzeichnung vorgelegt hatte, ist nun der Bundestag an der Reihe. Bei der ersten Lesung bezeichnete der Minister den Entwurf als ersten Schritt, dem noch in dieser Legislatur weitere folgen. Im Februar 2023 soll das Parlament den Gesetzentwurf abschließend behandeln.