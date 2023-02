imago / Imaginechina-Tuchong

Zwar werden weiterhin festere Preise erwartet, die Aufschläge fallen aber deutlich moderater aus als in den vergangenen Wochen.

BONN Wie schon in den vergangenen Wochen bestimmt in den meisten Bereichen das kleine Angebot das Marktgeschehen. Von Schweinen über Ferkel bis hin zu Rindern sind die Mengen knapp und die Preise ziehen an. Zugleich klagen Schlachter und Verarbeiter über die schwierige Umsetzung am Fleischmarkt.

Die aktuellen Marktnotierungen aus der afz - allgemeine fleischer zeitung 8/2023 finden Sie in unserer E-Paper-Ausgabe: Die aktuellen Kurse