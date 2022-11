imago / Wolfgang Maria Weber

Die Vorbereitungen auf die Adventszeit laufen.

BONN Während das Angebot an schlachtreifen Tieren in fast allen Bereichen klein bleibt, machen sich inzwischen zumindest teilweise die Vorbereitungen auf das Weihnachtgeschäft bemerkbar. Dennoch stehen die Preise auch in der laufenden Woche häufig etwas unter Druck.

BONN Während das Angebot an schlachtreifen Tieren in fast allen Bereichen klein bleibt, machen sich inzwischen zumindest teilweise die Vorbereit