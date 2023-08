FELDBERG Schwarzwälder Schinken ist Kulturgut und gehört weltweit zu den kulinarischen Botschaftern der Region.

Vor zehn Jahren unterstrich der Schutzverband der Schwarzwälder Schinkenhersteller die Bedeutung dieser EU-geschützten geräucherten Schinkenspezialität mit der Eröffnung eines ausschließlich der Marke gewidmeten Museums im Feldbergturm.Dieses Wahrzeichen des höchsten Bergs im Schwarzwald ist stattliche 50 Meter hoch und bietet Einblicke in die Welt des Schwarzwälder Schinkens. Schnell entwickelte sich das Schwarzwälder Schinkenmuseum in seiner exponierten Lage zu einem touristischen Hotspot, dem mehrere Tausend Besucherinnen und Besucher pro Jahr einen Besuch abstatten, wie der Schutzverband der Schwarzwälder Schinkenhersteller mitteilt. „Das Museum ist Ausdruck unserer engen Verbundenheit mit der Naturlandschaft Schwarzwald“, bekennt Vorstandsmitglied Marie-Luise Adler. Das Museum ist in den Sommermonaten geöffnet und bequem mit der Feldbergbahn sowie auf Wanderwegen erreichbar.Weblink zum Museum