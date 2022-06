SCHWERIN In Mecklenburg-Vorpommern haben Analysen des Landeamts für Lebensmittelsicherheit keine Hinweise auf Betrug ergeben.

Berichte von Spiegel und NDR

Der von Medien formulierte Verdacht, ein Bio-Geflügelverarbeitender Betrieb in Mecklenburg-Vorpommern habe Separatorenfleisch in seinen Produkten verwendet, ohne dies zu kennzeichnen, wurde durch die im Labor durchgeführten histologischen Untersuchungen nicht bestätigt. Das erklärt der für den gesundheitlichen Verbraucherschutz zuständige Minister für Klimaschutz, Landwirtschaft, ländliche Räume und Umwelt, Dr. Till Backhaus.Unmittelbar nach Bekanntwerden der Vorwürfe gegen einen im Nordosten wirtschaftenden Lebensmittel verarbeitenden Betrieb habe die oberste Kontrollbehörde das Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt des zuständigen Landkreises aufgefordert, amtliche Verdachtsproben in dem Betrieb zu nehmen. Die Proben wurden anschließend im Landesamt für Landwirtschaft, Lebensmittelsicherheit und Fischerei (LALLF) in Rostock untersucht. „Das Ergebnis der amtlichen Untersuchung zeigt, dass in keiner der gezogenen Proben auffällige Anteile an Knochenpartikeln, die einen Anhaltspunkt für die Verwendung von Separatoren­fleisch darstellen, nachgewiesen werden konnte“, so Backhaus weiter. Der Verdacht des Lebensmittelbetrugs wegen falscher Kennzeichnung habe sich damit nicht erhärtet. „Es ist mir wichtig, dass sich die Verbraucherinnen und Verbraucher im Land auf ihre Lebensmittelkontrolleure verlassen können“, betont der Minister.Das Nachrichtenmagazin „Der Spiegel“ und Norddeutschem Rundfunk (NDR) hatten Feischwarenproduzenten vorgeworfen, sie mischten in ihrer Geflügelwurst minderwertiges Separatorenfleisch unter ohne es zu kennzeichnen und täuschten damit die Verbraucher. Die Journalisten behaupteten, dass es mittels einer neuen Untersuchungsmethode nun möglich sei, Knorpel aus Bandscheiben im Produkt nachzuweisen. Unter Experten stieß diese Interpretation auf Widerspruch. Separatorenfleisch stellt keine verbotene Zutat dar. Es darf zum Beispiel in Wurst enthalten sein. Die Verordnung (EG) Nr. 853/2004 sowie die Lebensmittelinformations-Verordnung (LMIV) definieren jedoch den Begriff und geben vor, wie ein Produkt zu kennzeichnen ist, das Separatorenfleisch enthält.